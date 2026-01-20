إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 20 يناير 2026

كتبت- ميريت نادي:

02:56 م 20/01/2026

سعر الذهب

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 7270 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7228 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6324 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5421 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 50596 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

السعر الاسترشادي للذهب سعر الذهب المعلن بموقع البورصة سعر أوقية الذهب سعر جرام الذهب سعر الجنيه الذهب

