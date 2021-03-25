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المالية:20% زيادة في بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين من أول يوليو

04:08 م الخميس 25 مارس 2021
المالية:20% زيادة في بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين من أول يوليو

الدكتور محمد معيط وزير المالية

كتب- مصطفى عيد:

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما عرضه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين بنسبة 20% وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل بتكلفة سنوية 60 مليون جنيه.

وقالت وزارة المالية في بيان لها اليوم الخميس إن رئيس مجلس الوزراء وافق أيضا على دعم صندوق المعاشات بالنقابة بعشرة ملايين جنيه، ودعم بدلات "إعانة البطالة" للصحفيين "المتعطلين"، بعشرين مليون جنيه، لتصل التكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات إلى 90 مليون جنيه.

وأكد وزير المالية أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تحسين دخول المواطنين، وتفهمها لما يتكبده الصحفيون من نفقات إضافية لتنمية قدراتهم المهنية والتكنولوجية على نحو يُؤهلهم لأداء رسالتهم السامية، بشكل أكثر احترافية، يتسق مع المشروع الاستراتيجي لرقمنة الدولة، والانتقال إلى "مصر الرقمية".

وأوضح أن ذلك يأتي توافقا مع ما تقتضيه ضرورة تطوير المهارات التقنية لدى الصحفيين، على نحو يضمن استمرار الإسهام الفعال في بناء الوعي الوطني، وتعميق روح الانتماء، والحفاظ على الهوية المصرية.

محمد معيط مصطفى مدبولي مجلس الوزراء وزارة المالية نقابة الصحفيين
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