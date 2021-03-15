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"دراجتك دخلك".. 5 معلومات عن مبادرة دعم شباب القرى لخلق فرص عمل

05:11 م الإثنين 15 مارس 2021
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أعلنت شركة كوكاكولا عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الإنتاج الحربي ومؤسسة مصر الخير والاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضى، للمشاركة في المرحلة الأولى من مبادرة "دراجتك دخلك".

وتهدف المبادرة إلى توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على تلك الدراجات.

ويقدم مصراوي أبرز المعلومات عن المبادرة وكيفية الحصول على الدراجة..

1- توفر المبادرة 1350 دراجة لتحويلها إلى وسيلة لكسب الرزق.

2- يستفيد من خلال المبادرة 1350 شاب.

3- تقدم الدراجات بدعم وتمويل من كوكاكولا والاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضى.
4- تتولى مؤسسة مصر الخير الإشراف على آلية تنفيذ المشروع و تدريب المستفيدين الذين يتم ترشيحهم من وزارة الشباب والرياضة.

5- يتم اختيار من سيحصل على الدراجات من خلال بحوث اجتماعية عن الفئات الأكثر احتياجا.
6- يحصل المستفيد من المبادرة على دراجة بصندوق لكل شاب يمكنه من خلالها توصيل الطلبات لأي مكان قريب منه وبهذا يستطيع كل شاب توفير مصدر دخل شهري يمكنه من توفير حياة كريمة له ولأسرته.

مبادرة دراجتك دخلك وزارة الشباب والرياضة وزارة الإنتاج الحربي شركة كوكاكولا

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