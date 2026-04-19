قال الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب والخبير الاقتصادي، إن القانون الجديد للأحوال الشخصية الذي يستعد الحزب لتقديمه بني على كل التجارب السابقة.

وأضاف فؤاد، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن القانون مكون من حوالي 152 مادة، وسيتم تقديمه في الأسبوع القادم على يد النائبة الدكتورة فاطمة عادل.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل إلى أن القانون استفاد من مشروعات الوفد ومؤسسة قضايا المرأة ومشروعات النائبات نشوى ديب وسحر الحادي وهالة أبو السعد وعبلة الهواري.

وتابع أن حزب العدل سيعقد حوارا مجتمعيا الأحد الساعة 6 مساء بمقر الحزب الرئيسي لطرح المشروع على الناس والاستماع إليهم.

وشدد الدكتور محمد فؤاد على أن المجتمع الذي لا يواجه مشاكله هو مجتمع عاجز، منتقدا الخلط بين الجانب الموضوعي والجانب الإجرائي في القانون القديم.