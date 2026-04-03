شيفرون توقع اتفاقًا مع مصر وقبرص لتسريع ربط "أفروديت"

تفقد خالد هاشم، وزير الصناعة عدد من المصانع المتخصصة في الحديد والصلب بمحافظة السويس للوقوف على مسار العمليات الإنتاجية على أرض الواقع.

وخلال الجولة تفقد الوزير مصنع مصر الوطنية للصلب "الجارحي" المقام على مساحة 121.5 ألف متر مربع بعتاقة برأس مال يبلغ مليار جنيه وبإجمالي طاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف طن حديد تسليح.

وخلال الزيارة تفقد الوزير جميع مراحل إنتاج حديد التسليح بجميع مقاساته بالمصنع.

وتفقد الوزير مصنع حديد عز بالعين السخنة التابع لمجموعة حديد عز والمقام على مساحة 3 مليون متر مربع برأس مال يبلغ 6.5 مليار جنيه وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 2.2 مليون طن سنويًا، وتوفر المجموعة أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 10 أضعاف هذا العدد فرص عمل غير مباشرة.

وبلغت صادرات المجموعة مليار دولار عام 2025 من منتجات (ألواح الصلب المسطح ـ حديد تسليح).