الكونفيدرالية الأفريقية

أولمبيك آسفي

- -
21:00

اتحاد العاصمة

الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
15:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:30

أرسنال

إعلان

قبل نهاية الموسم.. الزمالك يقترب من إنهاء أزمة القيد ويكافئ لاعبيه

كتب : نهي خورشيد

11:57 م 18/04/2026

حسام المندوه

أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، أن إدارة النادي قررت رصد مكافآت مالية استثنائية لكافة الألعاب داخل القلعة البيضاء وليس لفريق كرة القدم فقط وذلك تقديراً للنتائج التي تحققت مؤخراً.

وأوضح المندوه في تصريحات تلفزيونية أن النادي نجح في تحقيق أهدافه خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن هناك توجهاً لدعم جميع الفرق رياضياً ومعنوياً من خلال حوافز مالية.

وأضاف أن لاعبي الزمالك يقدمون مستويات قوية بدافع إسعاد الجماهير رغم التحديات والأزمات التي يمر بها النادي، مؤكداً أن مجلس الإدارة إلى جانب دعم المحبين يعمل على توفير الموارد اللازمة لصرف المستحقات.

وأشار إلى وجود تواصل مستمر مع جميع الأطراف التي تقدمت بشكاوى في إطار السعي لحل الأزمات القائمة وعلى رأسها أزمة القيد، مؤكداً أنها ستحل قبل نهاية الموسم الحالي.

واختتم المندوه تصريحاته بالتأكيد على وجود عدد من المشروعات الاستثمارية التي يعمل عليها النادي، بهدف تحسين الأوضاع المالية وتعزيز الاستقرار خلال المرحلة المقبلة.

ترامب ينهي مؤتمراً صحفياً بشكل مفاجئ ويطالب الصحفيين بمغادرة المكتب |فيديو
أحمد سالم: النقاب ثغرة أمنية كبرى وداعية: أمر شرعي وقانوني كفله الدستور
كيف يحصل النباتيون على البروتين دون زيادة الكربوهيدرات؟
رئيس البرازيل: لا يمكن أن نستيقظ وننام يوميًا على تدوينة ترامب بشن حروب
ريال سوسيداد بطلا لكأس ملك إسبانيا بعد الفوز على أتليتكو بركلات الترجيح
إعلان

إعلان

