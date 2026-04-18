أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، أن إدارة النادي قررت رصد مكافآت مالية استثنائية لكافة الألعاب داخل القلعة البيضاء وليس لفريق كرة القدم فقط وذلك تقديراً للنتائج التي تحققت مؤخراً.

وأوضح المندوه في تصريحات تلفزيونية أن النادي نجح في تحقيق أهدافه خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن هناك توجهاً لدعم جميع الفرق رياضياً ومعنوياً من خلال حوافز مالية.

وأضاف أن لاعبي الزمالك يقدمون مستويات قوية بدافع إسعاد الجماهير رغم التحديات والأزمات التي يمر بها النادي، مؤكداً أن مجلس الإدارة إلى جانب دعم المحبين يعمل على توفير الموارد اللازمة لصرف المستحقات.

وأشار إلى وجود تواصل مستمر مع جميع الأطراف التي تقدمت بشكاوى في إطار السعي لحل الأزمات القائمة وعلى رأسها أزمة القيد، مؤكداً أنها ستحل قبل نهاية الموسم الحالي.

واختتم المندوه تصريحاته بالتأكيد على وجود عدد من المشروعات الاستثمارية التي يعمل عليها النادي، بهدف تحسين الأوضاع المالية وتعزيز الاستقرار خلال المرحلة المقبلة.

