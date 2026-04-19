نشرت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، اليوم السبت، سلسلة من الصور التي توثق عمليات الحصار البحري المفروض على إيران، وذلك ضمن استعراض مستمر لتحركات القوات الأمريكية في المنطقة.

ونشرت القيادة الساعة الثانية ظهرًا، صورة لسفينة القتال الساحلية يو إس إس كانبرا (LCS 30) أثناء تنفيذ دوريات في بحر العرب، في إطار العمليات المرتبطة بالحصار، مشيرًة إلى أن 23 سفينة امتثلت لتوجيهات القوات الأمريكية وعادت أدراجها منذ بدء تطبيق الإجراءات، مؤكدة فرض قيود على حركة السفن المتجهة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو المغادرة منها.

Littoral combat ship USS Canberra (LCS 30) patrols the Arabian Sea during the U.S. blockade. Since commencement of the blockade, 23 ships have complied with direction from U.S. forces to turn around. American forces are enforcing a maritime blockade against ships entering or… pic.twitter.com/PMIBOoeJXS — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 18, 2026



وبعد ذلك بساعتين، نشرت القيادة صورًا لطائرات AH-64 أباتشي وهي تحلق فوق مضيق هرمز خلال دوريات جوية، حيث يعمل جنود الجيش الأمريكي على تأمين وجود مرئي في المنطقة لدعم ما وصفته بحرية الملاحة.

AH-64 Apaches fly above the Strait of Hormuz during a patrol, April 17. U.S. Army Soldiers are flying in and around the strait providing a visible presence in support of freedom of navigation. pic.twitter.com/6K6cuCoqq2 — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 18, 2026



كما عرضت السنتكوم صورة لأحد جنود مشاة البحرية الأمريكية على متن سفينة الإنزال البرمائية يو إس إس نيو أورليانز (LPD 18)، المنتشرة في الخطوط الأمامية، أثناء متابعته لحركة الشحن ضمن عمليات الحصار.

A U.S. Marine aboard the forward-deployed amphibious transport dock ship USS New Orleans (LPD 18) monitors shipping during U.S. maritime blockade operations. pic.twitter.com/fjPszIoYcm — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 18, 2026



وفي أحدث منشوراتها، نشرت القيادة صورة للمدمرة الصاروخية الموجهة يو إس إس بينكني (DDG 91) خلال تنفيذ دوريات في المياه الإقليمية، دعمًا لعمليات الحصار البحري.

Guided-missile destroyer USS Pinckney (DDG 91) patrols regional waters in support of blockade operations. The blockade has completely halted economic trade going into and out of Iran by sea. pic.twitter.com/x5hr6jMnke — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 18, 2026



وأكدت القيادة أن هذه الإجراءات أسفرت عن توقف شبه كامل لحركة التجارة البحرية من وإلى إيران.