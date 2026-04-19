واشنطن تستعرض قواتها البحرية بصور من قلب "عمليات الحصار" ضد إيران

كتب : محمد جعفر

12:07 ص 19/04/2026 تعديل في 01:05 ص
    أمريكا تنشر مشاهد من عملية الحصار على إيران
نشرت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، اليوم السبت، سلسلة من الصور التي توثق عمليات الحصار البحري المفروض على إيران، وذلك ضمن استعراض مستمر لتحركات القوات الأمريكية في المنطقة.
ونشرت القيادة الساعة الثانية ظهرًا، صورة لسفينة القتال الساحلية يو إس إس كانبرا (LCS 30) أثناء تنفيذ دوريات في بحر العرب، في إطار العمليات المرتبطة بالحصار، مشيرًة إلى أن 23 سفينة امتثلت لتوجيهات القوات الأمريكية وعادت أدراجها منذ بدء تطبيق الإجراءات، مؤكدة فرض قيود على حركة السفن المتجهة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو المغادرة منها.


وبعد ذلك بساعتين، نشرت القيادة صورًا لطائرات AH-64 أباتشي وهي تحلق فوق مضيق هرمز خلال دوريات جوية، حيث يعمل جنود الجيش الأمريكي على تأمين وجود مرئي في المنطقة لدعم ما وصفته بحرية الملاحة.


كما عرضت السنتكوم صورة لأحد جنود مشاة البحرية الأمريكية على متن سفينة الإنزال البرمائية يو إس إس نيو أورليانز (LPD 18)، المنتشرة في الخطوط الأمامية، أثناء متابعته لحركة الشحن ضمن عمليات الحصار.


وفي أحدث منشوراتها، نشرت القيادة صورة للمدمرة الصاروخية الموجهة يو إس إس بينكني (DDG 91) خلال تنفيذ دوريات في المياه الإقليمية، دعمًا لعمليات الحصار البحري.


وأكدت القيادة أن هذه الإجراءات أسفرت عن توقف شبه كامل لحركة التجارة البحرية من وإلى إيران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

