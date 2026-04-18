كيف تختار صندوق الاستثمار المناسب؟.. خبراء يوضحون الأنواع والعوائد

أكد خبراء في سوق المال، أثناء حديثهم ل" مصراوي"، أن صناديق الاستثمار تعد من أبرز الأدوات المالية التي تتيح للأفراد استثمار أموالهم بسهولة، خاصة لمن لا يمتلكون خبرة كافية في مجالات البورصة، نظرًا لاعتمادها على إدارة محترفة وتنويع الاستثمارات.

لمزيد من التفاصيل اقرأ أيضًا:

نصائح وخطوات..كيف تستثمر مدخراتك في البورصة المصرية؟

ما هي صناديق الاستثمار؟

وقال مصطفى شفيع، الخبير الاقتصادي، إن صناديق الاستثمار تمكن الأفراد من استثمار مبالغ صغيرة، مع إتاحة الفرصة للدخول في أدوات استثمارية متنوعة، تشمل سوق المال وأدوات الدين والسلع، إلى جانب صناديق المؤشرات التي تتبع أداء مؤشرات البورصة.

وأضاف شفيع، أن هذه الصناديق تستهدف في الأساس المستثمرين غير المتخصصين، حيث يتولى مدير استثمار محترف إدارة الأموال وتوزيعها على أكثر من أداة استثمارية، بما يسهم في تقليل المخاطر.

صناديق الاستثمار تعد أكثر أمانًا

وأوضح شفيع، أن صناديق الاستثمار تعد أكثر أمانًا مقارنة بالاستثمار المباشر في البورصة، لكنها غالبًا ما تحقق عوائد أقل، بسبب اعتمادها على تنويع الاستثمارات، مشيرًا إلى أن العلاقة بين المخاطرة والعائد طردية، إذ ترتفع العوائد المتوقعة مع زيادة مستوى المخاطر.

من جانبه، قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق الدخل والنقد الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، إن صناديق الاستثمار تصنف وفقًا لدرجة المخاطرة والعائد، لتناسب مختلف فئات المستثمرين.

أنواع صناديق الاستثمار

صناديق السيولة النقدية:

تستثمر في أدوات قصيرة الأجل مثل أذون الخزانة وودائع البنوك، ، وتناسب المستثمر الذي لا تزيد فترة استثماره عن 90 يومًا، وهي متاحة من خلال البنوك أو شركات الإدارة، وبعضها متاح عبر التطبيقات الإلكترونية.

المزايا: الحفاظ على رأس المال، سيولة مرتفعة، وإمكانية الاستثمار ليوم واحد بعائد يومي.

المخاطر: منخفضة.

العائد: يتراوح بين 18% و19%.

صناديق الدخل الثابت:

تستثمر في أدوات متوسطة وطويلة الأجل مثل السندات، وتناسب الباحثين عن دخل مستقر.

المزايا: دخل دوري منتظم وإمكانية الاسترداد الدوري.

المخاطر: متوسطة.

العائد: أعلى نسبيًا من الصناديق النقدية.

الصناديق المتوازنة:

تجمع بين الأسهم وأدوات الدخل الثابت، حيث تخصص نسبة بين 50% و70% للأسهم، وتناسب المستثمر متوسط المخاطر.

المزايا: توازن بين النمو والدخل وتقليل المخاطر عبر التنويع.

المخاطر: مرتفعة نسبيًا.

العائد: مرتبط بأداء البورصة.

صناديق الأسهم:

تستثمر النسبة الأكبر من أصولها في الأسهم.

المزايا: فرص لتحقيق عوائد مرتفعة على المدى الطويل.

المخاطر: مرتفعة.

العائد: يتحدد وفقًا لأداء السوق.

صناديق المعادن:

تستثمر بشكل أساسي في الذهب والفضة.

المزايا: التحوط ضد التضخم وتقلبات الأسواق.

العائد: مرتبط بحركة أسعار المعادن.

الصناديق الإسلامية:

تستثمر في أصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، سواء في الأسهم أو الأدوات النقدية.

صناديق المؤشرات:

تحاكي أداء مؤشرات البورصة مثل EGX30 من خلال الاستثمار في نفس الأسهم وبالأوزان ذاتها.

المخاطر: مرتفعة.

العائد: يعكس أداء المؤشر.

الصناديق القابضة:

تستثمر في صناديق أخرى بهدف تحقيق تنويع أكبر وتقليل المخاطر.

صناديق العملات:

تستثمر في العملات الأجنبية وأدوات الدين المقومة بها.

العائد: يعتمد على أسعار الفائدة للعملات الأجنبية.

اقرأ أيضًا:

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات السبت

الرقابة المالية توقّع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية لدعم رأس المال البشري