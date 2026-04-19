شهد برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "ON"، مناظرة فكرية حادة بين الداعية الإسلامي الدكتور محمد علي، والإعلامي أحمد سالم، حول الجدلية المتعلقة بارتداء النقاب في المؤسسات الحكومية والطبية.

ورفض الدكتور محمد علي الدعوات المطالبة بمنع النقاب داخل المؤسسات، مؤكدا أن النقاب أمر شرعي وقانوني كفله الدستور المصري وأيدته أحكام مجلس الدولة.

وأضاف الداعية: "هل يصح منع أمر شرعي لمجرد افتراض إساءة استخدامه؟ إذا كان الأمر كذلك، فعلينا منع لبس الكمامات لأن الحرامي يتستر وراءها".

في المقابل، أكد الإعلامي أحمد سالم أن القضية ليست شرعية بل أمنية بحتة، مشددا على أن التخفي وراء النقاب يمثل ثغرة أمنية كبيرة.

وأشار سالم إلى أن المتهمة في واقعة مستشفى الحسين استغلت النقاب لتغيير 13 وسيلة مواصلات وتضليل كاميرات المراقبة، قائلا: "حريتك في التخفي لا تتجاوز حريتي في الشعور بالأمن".

وطرح الداعية حلا بديلا يتمثل في تعيين موظفات أو ممرضات عند مداخل المستشفيات للتحقق من هوية المنتقبات، وهو ما قابله أحمد سالم بالتساؤل عن صعوبة تطبيقه في الشوارع والمواصلات العامة.