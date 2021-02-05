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سعر الذهب يهوي في مصر والجرام يتراجع 17 جنيها في 7 أيام

02:18 م الجمعة 05 فبراير 2021
سعر الذهب يهوي في مصر والجرام يتراجع 17 جنيها في 7 أيام

أسعار الذهب

شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الذهب في مصر، بشكل كبير خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليفقد الجرام 17 جنيها اليوم في أول جمعة من فبراير مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض اليوم إلى 795 جنيها مقابل 812 جنيها الجمعة الماضي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 681.4 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 908.6 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6360 جنيهًا.

وعالميا، فإن أسعار الذهب، بصدد تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ نهاية نوفمبر في ظل صعود الدولار.

وتتجه الفضة لأسوأ أسبوع في ثلاثة أسابيع بعد أن تراجعت بشدة عن أعلى مستوى في عدة سنوات والذي بلغته في وقت سابق من الأسبوع الحالي على خلفية زيادة اهتمام المتعاملين الأفراد.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1796.77 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:22 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل ما يزيد عن 2% لأدنى مستوياته منذ أول ديسمبر أمس الخميس. وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1797 دولارا.

وسجل المعدن الأصفر انخفاضا أسبوعيا 2.6% وهو أكبر تراجع منذ الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر.

أسعار الذهب الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 عيار 24

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