إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يعكس اتجاهه وينخفض بحلول التعاملات المسائية

كتب : أحمد الخطيب

06:49 م 21/01/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 21-1-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

وكانت أسعار الذهب قد سجلت أعلى مستوى تاريخي لها في منتصف تعاملات اليوم، بعد أن قفز عيار 21 بنحو 140 جنيهًا.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4350 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5592 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6525 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7457 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 52200 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 74570 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 231912 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 372850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.74% إلى نحو 4846 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل الإفراط في المكملات الغذائية يرهق الكبد؟
نصائح طبية

هل الإفراط في المكملات الغذائية يرهق الكبد؟
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تحطيم مطعم في المرج
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تحطيم مطعم في المرج
فيديو| استشهاد 3 صحفيين باللجنة المصرية في غزة بقصف إسرائيلي مباشر
شئون عربية و دولية

فيديو| استشهاد 3 صحفيين باللجنة المصرية في غزة بقصف إسرائيلي مباشر
ترامب خلال لقائه السيسي: سد إثيوبيا مولته أمريكا وهو يسد مجرى نهر النيل
شئون عربية و دولية

ترامب خلال لقائه السيسي: سد إثيوبيا مولته أمريكا وهو يسد مجرى نهر النيل
بعد 3 محاولات فاشلة.. كيف أنهت "غادة" حياة والدتها بمساعدة عشيقها في مصر
حوادث وقضايا

بعد 3 محاولات فاشلة.. كيف أنهت "غادة" حياة والدتها بمساعدة عشيقها في مصر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام