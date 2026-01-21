انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 21-1-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

وكانت أسعار الذهب قد سجلت أعلى مستوى تاريخي لها في منتصف تعاملات اليوم، بعد أن قفز عيار 21 بنحو 140 جنيهًا.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4350 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5592 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6525 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7457 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 52200 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 74570 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 231912 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 372850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.74% إلى نحو 4846 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.