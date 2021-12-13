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بعد فرض رسوم جديدة.. هل ترتفع أسعار الأجهزة المنزلية؟

05:17 م الإثنين 13 ديسمبر 2021
بعد فرض رسوم جديدة.. هل ترتفع أسعار الأجهزة المنزلية؟

أسعار الأجهزة المنزلية

كتب- دينا خالد:

توقع أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة والأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن ترتفع أسعار الأجهزة المنزلية المعمرة، بنسبة تتراوح بين 2 و5%، بعد فرض رسوم التنمية.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984.

وتضمنت التعديلات الجديدة فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بنحو 2 % من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها.

وقال أشرف هلال، لمصراوي، إن أي ارتفاع يحدث في أسعار أي سلعة يزيد من سعرها النهائي.

وأضاف أن نص القانون المقترح لم يوضح آلية التنفيذ، فإذا تم فرض نسبة 2% على سعر المنتج الأصلي ستكون الزيادة بنفس النسبة، أما إذا تم فرض رسوم التنمية بعد إضافة الجمارك وضريبة القيمة المضافة قد تصل نسبة الزيادة إلى نحو 5%.

وذكر هلال أن مصاريف الشحن والجمارك والضرائب أصبحت تشكل نحو 60% من قيمة السلعة.

وأشار إلى أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار، فإن السوق يعاني من حالة ركود شديدة.

الأجهزة المنزلية أسعار الأجهزة المنزلية مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة

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