هل تشتري أم تبيع الذهب في الوقت الحالي؟ خبراء يوضحون

شهدت أسعار الذهب تحركات متذبذبة خلال الفترة الأخيرة بين الانخفاض والارتفاع، ما أعاد الجدل حول التوقيت الأنسب للشراء أو البيع.

وسجل المعدن الأصفر مستوى قريبًا من 5600 دولار للأوقية خلال يناير الماضي، قبل أن يتراجع ليستقر لاحقًا في نطاق بين 5100 و5200 دولار، في ظل تقلبات السوق العالمية والتوترات الاقتصادية التي أثرت على المستثمرين.

وفي هذا السياق، قدم خبراء خلال حديثهم مع "مصراوي"، نصائح للمواطنين بشأن كيفية التعامل مع المعدن الأصفر في ظل المستويات السعرية الحالية، مؤكدين أهمية تنويع الاستثمار والتعامل مع الذهب كأداة تحوط طويلة الأجل.

قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إنه لا يستطيع أن ينصح بشكل مباشر بشراء أو بيع الذهب في الوقت الحالي، لكنه أشار إلى أن الأسعار الحالية تعد أفضل نسبيًا مقارنة بالشهر الماضي.

وأضاف معطي أن من يفكر في الشراء الآن عليه أن يدرك أنه يدخل السوق عند مستويات سعرية مرتفعة نسبيًا، لذلك نصح بثلاثة أمور أساسية:

أولًا: ضرورة امتلاك حد أدنى من المعرفة والخبرة بسوق الذهب، وعدم اتخاذ قرار الشراء بناءً على نصائح متداولة عبر الإنترنت أو آراء الأصدقاء فقط.

ثانيًا: عدم توجيه كامل المدخرات إلى الذهب، مع أهمية تنويع الاستثمارات بين أكثر من أداة مثل الذهب والعقار أو الشهادات الادخارية، مؤكدًا أن الاعتماد الكلي على الذهب ليس خيارًا آمنًا.

ثالثًا: إدراك أن الذهب أداة تحوط طويلة الأجل وليس وسيلة لتحقيق أرباح سريعة، محذرًا من الشراء بغرض البيع في اليوم التالي لتحقيق مكاسب سريعة.

وتوقع معطي أنه في ظل حكم دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعات كبيرة خلال السنوات الثلاثة المقبلة، مرجحًا تجاوز سعر الأونصة مستوى 6 و7 آلاف دولار.

من جانبه، نصح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، المواطنين بالشراء في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع.

وأكد نجيب أنه لا ينصح بالبيع إلا في حال الحاجة إلى سيولة.

وسجل سعر الذهب عيار 14 بمنتصف تعاملات اليوم نحو 4643 جنيهًا للجرام، وبلغ عيار 18 حوالي 5970 جنيهًا للجرام، فيما وصل عيار 21 إلى 6965 جنيهًا للجرام، بينما سجل عيار 24 نحو 7960 جنيهًا للجرام، بحسب نجيب.

