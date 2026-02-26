الأجانب يسجلون صافي مبيعات بنحو 74 مليار جنيه في أذون الخزانة بأسبوع

سجلت تعاملات المستثمرين العرب في أذون الخزانة بالسوق الثانوي خلال أسبوع صافي خروج بنحو 500.2 مليون جنيه.

وعلي النقيض سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع في أذون الخزانة بالسوق الثانوي خلال أسبوع بنحو 74 مليار جنيه، وفقا لتقريرالأسبوعي من البورصة المصرية.

تعاملات الأسهم

سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 226 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الحالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 113.4 مليون جنيه.

