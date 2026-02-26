إعلان

الأجانب يسجلون صافي مبيعات بنحو 74 مليار جنيه في أذون الخزانة بأسبوع

كتب : ميريت نادي

05:30 م 26/02/2026

البورصة المصرية

سجلت تعاملات المستثمرين العرب في أذون الخزانة بالسوق الثانوي خلال أسبوع صافي خروج بنحو 500.2 مليون جنيه.

وعلي النقيض سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع في أذون الخزانة بالسوق الثانوي خلال أسبوع بنحو 74 مليار جنيه، وفقا لتقريرالأسبوعي من البورصة المصرية.

تعاملات الأسهم

سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 226 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الحالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 113.4 مليون جنيه.

