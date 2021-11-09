وزيرة التضامن الاجتماعي تصدر اللائحة النموذجية المنظمة لخدمة وظيفة رفيق المسن

كتبت- ياسمين سليم:

أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اللائحة النموذجية المنظمة لخدمة وظيفة رفيق المسن، وفقا لبيان صحفي اليوم الثلاثاء.

وقال البيان إن مشروع رفيق المسن يهدف إلى تنظيم خدمة ووظيفة رفيق المسن وكل ما يتعلق بها وتقنينها لتقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومتطلباته الحياتية، والحفاظ على الترابط والتماسك الأسري ويتحقق ذلك من خلال توفير الخدمات الجيدة اللازمة للمسن داخل أسرته أو من خلال رعاية المسنين داخل مؤسسات الرعاية لمن يرغب في الاستضافة خارج نطاق الأسرة أو في صحبة مجموعة من النظراء المسنين.

وأضاف أن المشروع يوفر وظائف للراغبين في العمل ممن تتوافر فيهم شروط شغل وظيفة رفيق المسن من خلال الجمعيات الاهلية الشريكة أو فرص للتطوع لمن يرغب في تخصيص جزء من وقته للمساهمة في تقديم خدمات اجتماعية.

ويستفيد من خدمة رفيق المسن المسنين، الأشخاص المتقاعدين عن العمل والذين لا يقل عمرهم عن ٥٥ عاماً إذا ما استدعت ظروفهم الصحية والاجتماعية، وذلك بالإضافة إلى توفير فرصة عمل للشباب الراغبين في العمل بوظيفة رفيق المسن من خلال الجمعيات الأهلية الشريكة، وفقا للبيان.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن اللائحة حددت الإجراءات اللازمة للحصول على الخدمة، ويتقدم المسن أو ذويه بطلب من خلال ملء استمارة رفيق المسن المتاحة على موقع الوزارة أو التطبيق الإلكتروني أو تقديمها بإحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية بالاستعلام عن حالة المسن ورفع تقرير يوضح مدى استحقاق الطالب لهذه الخدمة.

وذكر البيان أن يشترط فيمن يتقدم لهذه الوظيفة أن يكون مصريا، وأن يقدم ما يفيد موقفه من التجنيد وأن يكون حاصلا على مؤهل تعليمي متوسط على الأقل، وأن يترواح عمره بين 20 و45 عاماً، وأن يكون خالياً من الأمراض الجسدية والنفسية، واجتياز المقابلة الشخصية التي تعدها وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية واجتياز البرنامج التدريبي المُعد لهم.

كما يتعين على الشخص الذي يعمل بمهنة رفيق المسن أن يؤدي العمل الذي يقوم بدقة وأمانة واحترام السرية والخصوصية بشأن معلومات متلقي الخدمة ومراعاة البعد الاجتماعي والنفسي والثقافي للمسن وعدم الإساءة له أو استغلاله أو إهماله.

وأضافت القباج أن اللائحة النموذجية تحدد أيضاً دور وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة والجهات المختصة في تفعيل خدمة ووظيفة رفيق المسن ومعايير اختيار الجمعيات الأهلية الشريكة والجهاز الوظيفي لمشروع رفيق المسن والإشراف الفني والمالي على المشروع.