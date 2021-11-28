"أوميكرون" يهبط بالبورصة 1.3% في نهاية جلسة تداولات الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

قلص المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 خسائره بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد، وهبط بنحو 1.34%، إلى مستوى 11277 نقطة، متأثرًا بالإعلان عن متحور أوميكرون

وانخفض مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 1.17%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.29%.

وقال محمد رضوان رئيس شركة أراب فينانس لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن تراجع مؤشرات البورصة خلال جلسة اليوم يرجع إلى الإعلان عن متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، والذي اكتشف في عدد من الدول الأفريقية والأوروبية.

وأضاف رضوان، أن تراجع المؤشرات خلال جلسة اليوم هو رد فعل طبيعي بعد الإعلان عن المتحور الجديد من الفيروس، مشيرا إلى كل سوق وكل بلد ستتأثر بالمتحور الجديد بحسب اقتصادها.

وتوقع رضوان أن جلسة غدا ستكون أفضل من جلسة اليوم، وخاصة بعد تقليص عدد من الأسهم خسائرها في منتصف تعاملات الجلسة.

وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن جلسة اليوم في البورصة المصرية استوعبت بالكامل تداعيات خبر إعلان اكتشاف المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".

وأضافت أن أي تراجعات جديدة في البورصة المصرية تتعلق بالمتحور الجديد ستكون مرتبطة بالتطورات العالمية الخاصة به مثل اتخاذ إجراءات جديدة بسببه أو إعلان أي مواصفات سلبية جديدة بخصوصه تثير المخاوف من جديد سواء عالميا أو محليا.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 31.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 29.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 4.2 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنحو 0.7% إلى مستوى 11431 نقطة.



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