أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، أن التركيز على انخفاض ديون أجهزة الموازنة العامة بينما يتزايد الدين خارجها أمر صحيح محاسبيًا لكنه غير سليم اقتصاديًا وغير متطور، مشيرًا إلى أن العبء الاقتصادي في النهاية يتحمله الاقتصاد ككل دون تقسيم.

وقال فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة"، عبر فضائية "النهار"، إن ارتفاع الدين الخارجي إلى 163.7 مليار دولار في الربع الثالث من 2025 يعود بشكل رئيسي إلى زيادة ديون القطاعات الأخرى بمقدار 2.4 مليار دولار، وأضاف أن ديون أجهزة الموازنة شهدت تناقصًا فعليًا بـ1.23 مليار دولار، بينما ارتفعت ديون الهيئات والشركات والقطاع المصرفي.

تابع أن المفارقة تكمن في الحديث عن معدل دين نزولي يقتصر على أجهزة الموازنة فقط، مؤكدًا أن الديون السيادية تشمل ما هو مضمون من جانب الدولة سواء للبنك المركزي أو هيئة البترول أو غيرها.

وأشار الخبير الاقتصادي محمد فؤاد إلى أن هيئة البترول على سبيل المثال حصلت على تمويل قدره 1.5 مليار دولار في يوليو الماضي، وهو ما ساهم في الزيادة الأخيرة.

وأشار فؤاد إلى أهمية مبدأ وحدة الموازنة، موضحًا أن كل ما يمر في الدين الخارجي يؤثر على ميزان المدفوعات وسعر الصرف وغيرها من المؤشرات.