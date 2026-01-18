إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية

كتب : أحمد الخطيب

07:12 م 18/01/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عاد سعر الذهب اليوم في مصر للارتفاع بنحو 20 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأحد 18-1-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 عند 4116 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 نحو 5292 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6175 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7057 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 49400 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 70570 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 219472 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 352850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.43% إلى نحو 4596 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر سبيكة الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"أحضر لنا الكأس".. ريال مدريد يدعم إبراهيم دياز قبل مباراة نهائي أمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

"أحضر لنا الكأس".. ريال مدريد يدعم إبراهيم دياز قبل مباراة نهائي أمم أفريقيا
الأرصاد: استقرار نسبي بالنهار والحرارة تصل لـ7 درجات ليلًا
أخبار مصر

الأرصاد: استقرار نسبي بالنهار والحرارة تصل لـ7 درجات ليلًا
"جوزي ضربني بالنار".. سيدة تستغيث وأمن الفيوم يتحرك
حوادث وقضايا

"جوزي ضربني بالنار".. سيدة تستغيث وأمن الفيوم يتحرك
"عادت إلى الحياة".. جنازة سيدة مسنة تتحول إلى عيد ميلاد في الهند
علاقات

"عادت إلى الحياة".. جنازة سيدة مسنة تتحول إلى عيد ميلاد في الهند
في 24 ساعة.. 3 حالات وفاة في الوسط الفني
زووم

في 24 ساعة.. 3 حالات وفاة في الوسط الفني

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام
هل هناك نية حكومية لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية؟ .. أمين خبراء الضرائب يجيب
بسبب كأس الأمم.. أول تحرك قضائي ضد حسام حسن واتحاد الكرة وقرار عاجل من المحكمة
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا