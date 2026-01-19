الرئيسة الفنزويلية: سنقوم بتطوير القطاع النفطي وتحفيز الإنتاج الوطني



وكالات

أعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريجيز، عن الخطط لتطوير القطاع النفطي في البلاد وتحفيز الإنتاج الوطني.

وقالت رودريجيز: "آخذا بعين الاعتبار مصالح المجتمع سنطور قطاع النفط والغاز، وسنتصرف باحتياطيات من العملة بمسؤولية وسنقوم بادخارها".

وأشارت إلى ضرورة التحفيز الفعال للإنتاج الوطني والاستخدام العقلاني للواردات من أجل تحقيق النمو الاقتصادي في البلاد، مضيفة أن هذه المرحلة تتطلب منا الوحدة والعظمة كأمة.

يذكر أن الولايات المتحدة نفذت يوم 3 يناير عملية عسكرية في فنزويلا اعتقلت خلالها رئيس البلاد نيكولاس مادورو ونقلته مع زوجته سيليا فلوريس إلى الولايات المتحدة للمحاكمة بتهم الضلوع في تهريب المخدرات، التي رفضها مادورو مرارا.

وأعلنت الولايات المتحدة عن نيتها إدارة الموارد النفطية الفنزويلية، علما بأن واشنطن فرضت عقوبات على قطاع النفط الفنزويلي منذ عدة سنوات، وفقا لروسيا اليوم.