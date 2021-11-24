فوز 12 مرشحًا بانتخابات غرفة صناعة المواد المعدنية للدورة الجديدة

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات عن فوز 12 مرشحا في انتخابات غرفة الصناعات المعدنية للدورة الجديدة لمجلس الإدارة 2021-2025.

وفاز 8 مرشحين بالتزكية عن فئتي المنشآت الكبيرة والمتوسطة،و4 مرشحين بالانتخاب عن فئة المنشآت الصغيرة.

وقال الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، إن عدد الجمعية العمومية لغرفة الصناعات المعدنية يبلغ 245 عضو، منوها بأنه أدلى 77 عضوا بأصواتهم في انتخابات فئة المنشآت الصغيرة دون أصوات باطلة.

وأوضح أنه فاز عن فئة المنشآت الكبيرة 4 مرشحين بالتزكية وهم أيمن العشري رئيس شركة ايستار إيجيبت للصناعة " حديد العشري"، و حسن المراكبي رئيس شركة المراكبي للصلب، و عماد الألفي عن الشركة المصرية لتكنولوجيا الطحن المتقدمة "ايجات"، و عمرو لبيب عن الشركة المتحدة للمعادن.

وأضاف أن 4 مرشحين فازوا بالتزكية عن فئة المنشآت المتوسطة وهم سعيد جزر رئيس شركة ميريتال للصناعات المعدنية، وعمرو قنديل رئيس شركة العبور للصناعات المعدنية، ونيس الفريد عياد رئيس شركة ميتال حلوان لدرفلة المعادن، وخالد القط رئيس شركة انتركايرو لصناعة الألمونيوم.

وذكر عبد العظيم أنه تم إجراء انتخابات عن فئة المنشآت الصغيرة، في ظل ترشح 5 أعضاء، حيث فاز كل من أحمد رضوان رئيس شركة رضوان للمنتجات الحديدية بحصوله على 77 صوتا، ورأفت قطب رئيس الشركة الدولية لصهر المعادن بحصوله على 76 صوتا، وإيهاب وصفي صاحب مصنع كريستال للمصانع الثمينة بحصوله على 73 صوتا، و عمر عبد العزيز رئيس شركة مصر للمسبوكات بحصوله على 59 صوتا.

وينص قانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، على أن يتكون مجلس إدارة كل غرفة صناعية من 15 عضواً، تنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة 12 عضوا عن طريق الاقتراع السرى، بحيث تحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعين الوزير المختص 3 أعضاء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد.

وتعد هذه الانتخابات هي الأولى بالنظام الانتخابي الجديد وفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد ولائحته التنفيذية التي صدرت بداية العام الحالي.

وتنقسم مجلس إدارة كل غرفة إلى ثلاث فئات الأولى الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.