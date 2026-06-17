

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص ادعى له كونه ضابطا يقوم بالترويج لبيع أجهزة كهربائية عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة، وقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي مقابل شراء تلك الأجهزة.

حدد رجال المباحث هوية الشاكي، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، وبسؤاله أقر بأنه تواصل مع الشخص المشار إليه الذي خدعه بصفته الوظيفية المزيفة لعرض أجهزة كهربائية خاصة بشقيقته للبيع، وعقب قيام الضحية بتحويل المبلغ المالي المطلوب، أغلق المتهم هواتفه المحمولة واختفى تماماً دون الوفاء بوعده.

كواليس سقوط "الضابط المزيف" واعترافاته بوقائع النصب

توصلت التحريات الأمنية المكثفة إلى تحديد هوية مرتكب الواقعة، واتضح أنه عاطل مقيم بمحافظة دمياط، كما كشف الفحص الجنائي أنه تم ضبطه بتاريخ 19 مايو المنقضي وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في قضية "نصب" أخرى، حيث قررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات، وما زال قيد الحبس حالياً، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان محاسبته على الواقعة الجديدة.

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