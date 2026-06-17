واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 114919 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص 1254 سائقًا، وتبين إيجابية 45 حالة لتعاطي مواد مخدرة.

الدائري الإقليمي.. 488 مخالفة و7 حالات تعاطٍ

وفي حملات مماثلة بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 488 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 152 سائقًا، وتبين إيجابية 7 حالات لتعاطي المخدرات.كما تم ضبط 5 محكوم عليهم بإجمالي 8 أحكام قضائية، إضافة إلى التحفظ على مركبتين لمخالفة القوانين المرورية.

ضبط 7 أطنان دقيق ومخالفات بالمخابز

وفي إطار حملات الرقابة على الأسواق، واصلت وزارة الداخلية جهودها بالتنسيق مع مديريات الأمن، حيث تم ضبط قضايا تتعلق بالمخابز السياحية والحرة والمدعمة، وضبط حوالي 7 أطنان من الدقيق (أبيض وبلدي مدعم). واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

ننشر أسماء ضحايا حادث ترعة المريوطية جنوب الجيزة وحالة المصابين

التحقيقات مستمرة.. النيابة العامة تنفي إحالة صبري نخنوخ للمحاكمة

بيان عاجل من الداخلية بشأن واقعة معلمة الشرقية داخل المدرسة

"كفاية عايزة أروح".. الأمن يفحص فيديو فتاة تستغيث من 5 ذئاب