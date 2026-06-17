إعلان

الداخلية تضبط 114 ألف مخالفة مرورية و7 أطنان دقيق خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:17 م 17/06/2026

حملات مرورية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 114919 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص 1254 سائقًا، وتبين إيجابية 45 حالة لتعاطي مواد مخدرة.

الدائري الإقليمي.. 488 مخالفة و7 حالات تعاطٍ

وفي حملات مماثلة بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 488 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 152 سائقًا، وتبين إيجابية 7 حالات لتعاطي المخدرات.كما تم ضبط 5 محكوم عليهم بإجمالي 8 أحكام قضائية، إضافة إلى التحفظ على مركبتين لمخالفة القوانين المرورية.

ضبط 7 أطنان دقيق ومخالفات بالمخابز

وفي إطار حملات الرقابة على الأسواق، واصلت وزارة الداخلية جهودها بالتنسيق مع مديريات الأمن، حيث تم ضبط قضايا تتعلق بالمخابز السياحية والحرة والمدعمة، وضبط حوالي 7 أطنان من الدقيق (أبيض وبلدي مدعم). واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

ننشر أسماء ضحايا حادث ترعة المريوطية جنوب الجيزة وحالة المصابين

التحقيقات مستمرة.. النيابة العامة تنفي إحالة صبري نخنوخ للمحاكمة

بيان عاجل من الداخلية بشأن واقعة معلمة الشرقية داخل المدرسة

"كفاية عايزة أروح".. الأمن يفحص فيديو فتاة تستغيث من 5 ذئاب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الداخلية مخالفات مرورية مخدرات الطريق الدائري

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أيام هيجسيث الأخيرة.. ترامب يدرس إقالة وزير حربه لـ"خلل كبير" حول اتفاق
شئون عربية و دولية

أيام هيجسيث الأخيرة.. ترامب يدرس إقالة وزير حربه لـ"خلل كبير" حول اتفاق
الداخلية تكشف تفاصيل ضبط شحنة مخدرات ومعدات تصنيع بقيمة ربع مليار جنيه
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط شحنة مخدرات ومعدات تصنيع بقيمة ربع مليار جنيه
أول اجتماع بعد وقف الحرب.. الأسواق تترقب قرار المركزي الأمريكي لحسم سعر
أخبار البنوك

أول اجتماع بعد وقف الحرب.. الأسواق تترقب قرار المركزي الأمريكي لحسم سعر
نادي الكوم الأحمر يطالب بحقه في صفقة انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة
رياضة محلية

نادي الكوم الأحمر يطالب بحقه في صفقة انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة
الحكومة تحسم الجدل بشأن غياب الرقابة على مواد تسريع نضج الفاكهة
أخبار مصر

الحكومة تحسم الجدل بشأن غياب الرقابة على مواد تسريع نضج الفاكهة

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

البرتغال

البرتغال

- -

20:00

الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس العالم

العراق

العراق

1 4

01:00

النرويج

النرويج

كأس العالم

الأرجنتين

الأرجنتين

3 0

04:00

الجزائر

الجزائر

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يهبط دون 50 جنيها لأول مرة منذ 3 أشهر ونصف
"3 سيارات وصفعة على الوجه".. ماذا قال محامي المجني عليه في قضية صبري نخنوخ؟ | انفراد
وفاة الفنان محمد مرزبان متأثرًا بإصابته في حادث على طريق الإسماعيلية