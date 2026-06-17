أكدت شركة مصر للطيران، أنها تتابع ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يتضمن شكوى لإحدى الراكبات على متن إحدى رحلات الشركة، مشيرة إلى أن الجهات المختصة بدأت بالفعل فحص كافة تفاصيل الواقعة للوقوف على ملابساتها.

مصر للطيران: التحقيق جارٍ في جميع تفاصيل الواقعة

أوضحت الشركة، في بيان لها، أن التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المعنية داخل الشركة لمراجعة جميع الجوانب المرتبطة بالواقعة والتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات والضوابط المعمول بها.

الشركة: اتخاذ الإجراءات المناسبة حال ثبوت أي تقصير

أكدت مصر للطيران أنه في حال ثبوت وجود أي تقصير أو مخالفة، سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للوائح والقواعد المنظمة لذلك، بما يضمن الحفاظ على اسم وسمعة الناقل الوطني.

مصر للطيران: العملاء على رأس أولوياتنا

شددت الشركة على حرصها الدائم على الاهتمام بعملائها ووضعهم في مقدمة أولوياتها، مؤكدة التزامها المستمر بتطوير وتحسين منظومة الخدمات المقدمة للمسافرين بما يحقق أعلى مستويات الجودة والرضا.

وأضافت مصر للطيران أن جهود التطوير المستمرة تستهدف الارتقاء بتجربة السفر وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة على مختلف الرحلات، بما يتوافق مع المعايير المهنية المطبقة في قطاع الطيران.