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دون فوز وهزائم كبرى.. حصاد العرب في الجولة الأولى من كأس العالم 2026

كتب : هند عواد

11:28 ص 17/06/2026
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أنهت المنتخبات العربية مشاركتها في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2026 دون تحقيق أي فوز، مكتفية بـ4 تعادلات و4 هزائم.

وتشهد النسخة الـ23 من كأس العالم، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، مشاركة 8 منتخبات عربية لأول مرة في تاريخ المونديال.

ماذا قدم العرب في الجولة الأولى من كأس العالم 2026؟

اختتمت مشاركة المنتخبات العربية في الجولة الأولى بخسارة الأردن، التي تشارك لأول مرة في كأس العالم، أمام النمسا بنتيجة 3-1.

كما خسرت العراق أمام النرويج بنتيجة 4-1، فيما سقطت الجزائر أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة. وكانت أكبر هزائم العرب في الجولة من نصيب تونس، التي خسرت أمام السويد بنتيجة 5-1.

في المقابل، حققت 4 منتخبات عربية التعادل بنتيجة 1-1، وهي: مصر أمام بلجيكا، والسعودية أمام أوروجواي، والمغرب أمام البرازيل، وقطر أمام سويسرا.

وجاءت نتائج المنتخبات العربية في الجولة الأولى كالتالي:

المغرب 1-1 البرازيل

قطر 1-1 سويسرا

مصر 1-1 بلجيكا

السعودية 1-1 أوروجواي

تونس 1-5 السويد

العراق 1-4 النرويج

الجزائر 0-3 الأرجنتين

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