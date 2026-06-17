في تحدٍ لترامب.. مايك هاكابي: لولا إسرائيل لما وُجدت أمريكا

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، إن الولايات المتحدة ما كانت لتوجد لولا إسرائيل، وذلك خلال المؤتمر الدولي للتراث الإسرائيلي في الضفة الغربية يوم الثلاثاء.

وأكد هاكابي أيضًا أن من مهامه تمثيل أهمية إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة.

وقال في كلمته: "هذا تراثكم بلا شك، لكنه أيضًا تراث الولايات المتحدة. فبدون إسرائيل، وبدون الأساس اليهودي، لما كانت هناك أمريكا. نحن مدينون بوجودنا ذاته لما حدث على هذه الأرض".

WATCH: Trump's Ambassador to Israel, Mike Huckabee, defies Trump:



Without Israel, there would not be an America.



We owe our very existence to what happened in this land. pic.twitter.com/vPebgzLmBo — Clash Report (@clashreport) June 16, 2026

تصريحات تأتي ردًا على ترامب

جاءت تصريحات هاكابي بعد تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها إنه لولا الولايات المتحدة لما وُجدت إسرائيل.

وقال ترامب خلال اجتماع ثنائي مع أمير قطر تميم بن حمد: "لولاي، لما كانت هناك إسرائيل، لأنه لم يكن هناك أي رئيس آخر مستعد لفعل ما فعلته".

وأضاف ترامب، أن إسرائيل تخوض قتالًا مع لبنان منذ فترة طويلة جدًا، مشيرًا إلى أنه اقترح أن تتولى سوريا التعامل مع الجماعة الإرهابية المعنية بدلًا من استمرار المواجهة.