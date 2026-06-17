إعلان

في تحدٍ لترامب.. مايك هاكابي: لولا إسرائيل لما وُجدت أمريكا

كتب : وكالات

10:49 ص 17/06/2026 تعديل في 10:53 ص

السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، إن الولايات المتحدة ما كانت لتوجد لولا إسرائيل، وذلك خلال المؤتمر الدولي للتراث الإسرائيلي في الضفة الغربية يوم الثلاثاء.

وأكد هاكابي أيضًا أن من مهامه تمثيل أهمية إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة.

وقال في كلمته: "هذا تراثكم بلا شك، لكنه أيضًا تراث الولايات المتحدة. فبدون إسرائيل، وبدون الأساس اليهودي، لما كانت هناك أمريكا. نحن مدينون بوجودنا ذاته لما حدث على هذه الأرض".

تصريحات تأتي ردًا على ترامب

جاءت تصريحات هاكابي بعد تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها إنه لولا الولايات المتحدة لما وُجدت إسرائيل.

وقال ترامب خلال اجتماع ثنائي مع أمير قطر تميم بن حمد: "لولاي، لما كانت هناك إسرائيل، لأنه لم يكن هناك أي رئيس آخر مستعد لفعل ما فعلته".

وأضاف ترامب، أن إسرائيل تخوض قتالًا مع لبنان منذ فترة طويلة جدًا، مشيرًا إلى أنه اقترح أن تتولى سوريا التعامل مع الجماعة الإرهابية المعنية بدلًا من استمرار المواجهة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل أمريكا مايك هاكابي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

قبل تحليل الدم.. 3 أخطاء شائعة قد تمنحك نتائج مضللة
نصائح طبية

قبل تحليل الدم.. 3 أخطاء شائعة قد تمنحك نتائج مضللة
إيبولا.. تحذيرات من تحول موجة التفشي في الكونغو إلى "الأسوأ تاريخيا"
شئون عربية و دولية

إيبولا.. تحذيرات من تحول موجة التفشي في الكونغو إلى "الأسوأ تاريخيا"
وفاة الفنان محمد مرزبان متأثرًا بإصابته في حادث على طريق الإسماعيلية
زووم

وفاة الفنان محمد مرزبان متأثرًا بإصابته في حادث على طريق الإسماعيلية

بعد شائعات الطلاق ..20 صورة جمعت نسرين طافش وزوجها
زووم

بعد شائعات الطلاق ..20 صورة جمعت نسرين طافش وزوجها
أكثر من 7 آلاف فرصة عمل متاحة بـ11 محافظة| ما الرواتب والتخصصات؟
أخبار مصر

أكثر من 7 آلاف فرصة عمل متاحة بـ11 محافظة| ما الرواتب والتخصصات؟

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

إنجلترا

إنجلترا

- -

23:00

كرواتيا

كرواتيا

كأس العالم

النمسا

النمسا

3 1

07:00

الأردن

الأردن

كأس العالم

العراق

العراق

1 4

01:00

النرويج

النرويج

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

"3 سيارات وصفعة على الوجه".. ماذا قال محامي المجني عليه في قضية صبري نخنوخ؟ | انفراد
وفاة الفنان محمد مرزبان متأثرًا بإصابته في حادث على طريق الإسماعيلية