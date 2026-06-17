شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع وثيقة شراكة استراتيجية بين شركة النصر لصناعة السيارات ومجموعة FAW Group الصينية، بهدف تصنيع مجموعة من السيارات تحت العلامة التجارية "نصر"، في خطوة تستهدف دعم خطط الدولة لتوطين صناعة السيارات وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي.

وجاءت مراسم التوقيع بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، حيث وقع الوثيقة كل من المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور نبيل محمد حماد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للسيارات، إلى جانب مسؤولي مجموعة FAW الصينية.

شراكة لدعم صناعة السيارات المحلية

أكد المهندس محمد السعداوي أن الاتفاقية تأتي تتويجًا لسلسلة من المباحثات والتنسيقات التي جرت بين الجانبين خلال الفترة الماضية، وتعكس رغبة مشتركة في بناء تعاون طويل الأمد يساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير قدرات التصنيع المحلي.

وأضاف أن الشراكة الجديدة تستهدف رفع نسب المكون المحلي في السيارات المنتجة، بما يدعم استراتيجية الدولة لتعميق الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلًا عن تعزيز تنافسية المنتجات المصنعة محليًا داخل الأسواق المختلفة.

إنتاج سيارات تحمل علامة "نصر"

من جانبه، أوضح الدكتور نبيل محمد حماد أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير شركة النصر للسيارات، مشيرًا إلى أن التعاون مع FAW الصينية سيسهم في تقديم سيارات جديدة تحمل علامة "نصر" وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.

وأضاف أن المشروع يستهدف توفير منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات المستهلك المصري، مع العمل في الوقت نفسه على فتح أسواق جديدة أمام السيارات المصنعة محليًا، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

زيادة المكون المحلي ونقل التكنولوجيا

وتسعى الشراكة إلى الاستفادة من الخبرات الصناعية والتكنولوجية التي تمتلكها المجموعة الصينية، بما يساهم في نقل المعرفة الفنية وتطوير الكوادر البشرية، إلى جانب تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وزيادة الاعتماد على الصناعات المغذية داخل السوق المصرية.

كما تمثل الاتفاقية خطوة داعمة لجهود الدولة في جذب الاستثمارات الصناعية وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في قطاع الصناعات الهندسية وصناعة السيارات، الذي يعد أحد القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية.

دعم خطط التوسع والتصدير

وأكد مسؤولو الجانبين أن التعاون الجديد لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلية فقط، بل يستهدف أيضًا دعم خطط التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدًا من الموقع الجغرافي لمصر واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالعديد من الأسواق الخارجية.

وأشاروا إلى أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الشركات الوطنية والمؤسسات الصناعية العالمية، ويساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتجميع السيارات خلال السنوات المقبلة.

خطوة جديدة لإحياء علامة النصر

وتأتي هذه الشراكة ضمن الجهود الحكومية المستمرة لإعادة إحياء شركة النصر للسيارات وتطوير قدراتها الإنتاجية، عبر التعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع السيارات، بما يدعم بناء صناعة وطنية متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مع تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي داخل الأسواق المختلفة.

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