أول أردني.. علي علوان يكتب اسمه في تاريخ كأس العالم

نتيجة الشوط الأول من مباراة النمسا والأردن في كأس العالم 2026

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حقق علي علوان، لاعب منتخب الأردن، إنجازا تاريخيا في كأس العالم، بتسجيل أول هدف للنشامى في المونديال.

وخسر منتخب الأردن من النمسا، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم.

ويشارك منتخب الأردن في كأس العالم لأول مرة في تاريخه، إذ أصبح عاشر منتخب عربي يشارك في المونديال، منذ انطلاق المسابقة عام 1930.

علي علوان يكتب اسمه في تاريخ المونديال

سجل علي علوان أول هدف لمنتخب الأردن في كأس العالم، بإدراكه التعادل أمام النمسا، قبل أن تعود الأخير وتسجل هدفين.

ويأتي المنتخب الأردني في المجموعة العاشرة، التي تضم كل من، الأرجنتين، الجزائر والنمسا.

ويتصدر منتخب الأرجنتين المجموعة العاشرة، بعد الفوز على الجزائر بثلاثية نظيفة، فيما يأتي النمسا في المركز الثاني.

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