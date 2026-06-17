نتيجة الشوط الأول من مباراة النمسا والأردن في كأس العالم 2026

ميسي تاريخي ويوم حزين للعرب وثعابين سامة.. ماذا حدث في اليوم السابع بكأس

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده اليوم، لتحقيق فوزا كبيرا على حساب الجزائر، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل في كأس العالم 2026.

وسجل صاحب الـ38 عاما ثلاثة أهداف في اللقاء، ليقود منتخب بلاده للفوز بثلاثية في افتتاح مباراتيهم بالنسخة الحالية من البطولة.

أرقام تاريخية لميسي بعد تسجيله ثلاثية في مرمى الجزائر

وحقق ميسي العديد من الأرقام القياسية، بعد تسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في اللقاء، منها وصوله إلى الهدف رقم 16 في تاريخ مشاركاته بالمونديال، ليحتل صدارة ترتيب الهدافين بالتساوي مع الألماني ميروسلاف كلوزه.

كما بات ميسي ثاني لاعب في التاريخ يسجل في خمس نسخ مختلفة من بطولة كأس العالم، بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ، التي يتمكن خلالها النجم الأرجنتيني من تسجيل ثلاثة أهداف هاتريك، خلال مشاركاته في المونديال.

وأصبح قائد المنتخب الأرجنتيني، أول لاعب في التاريخ يسجل أكثر من هدف في مباراة بكأس العالم، بعمر يتخطى الـ38 عاما.

موعد مباراة الأرجنتين المقبلة في كأس العالم

وفي سياق متصل يستعد منتخب الأرجنتين لملاقاة نظيره النمساوي، يوم 22 يونيو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس العالم 2026.

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