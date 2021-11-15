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وزير البترول يتفقد الجناح المصري بمعرض "أديبك 2020" في أبوظبي

03:00 م الإثنين 15 نوفمبر 2021
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كتب- مصطفى عيد:

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الجناح المصري المشارك في معرض أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2021"، وذلك على هامش مشاركة الوزير بمؤتمر ومعرض "أديبك 2021"، والذي تستمر فعالياته حتى يوم 18 نوفمبر الجاري بالعاصمة الإماراتية.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، يشمل الجناح عرضاً لنجاحات صناعة البترول والغاز في مصر، وأهم الفرص الاستثمارية الجاذبة ومقومات النجاح والجذب الاستثماري والجهود الجارية لتحديث وتطوير القطاع.

كما يشمل الجناح استعراض إمكانيات شركات البترول المصرية العاملة في أنشطة البترول والغاز ومجال تنفيذ المشروعات البترولية، وسجلها الناجح في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، وفقا للبيان.

ووجه الوزير التحية لممثلي شركات قطاع البترول في الجناح المصري على مجهوداتهم، مشيرا إلى أن هذا الحدث الضخم يعد فرصة حقيقية لتقديم صورة مصر وصناعة البترول المصرية للعالم.

وزير البترول معرض أديبك 2020 أبوظبي طارق الملا

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