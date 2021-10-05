وزير البترول: إنهاء إجراءات مد الغاز المصري إلى لبنان خلال أسابيع

كتب- مصطفى عيد:

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه من المقرر إنهاء الإجراءات اللازمة لمد الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

وقال الوزير، عقب انتهاء المباحثات مع الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني، إن ذلك يأتي في ضوء ما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات المشتركة التي عقدت بالقاهرة علي مدار يومين مع الوزير اللبناني والمسئولين التنفيذيين من الجانبين.

وأضاف الملا أن مد لبنان باحتياجاتها من الغاز المصري يأتي بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعم ومساندة لبنان لتتخطى أزمة الطاقة.

وأشار إلى أن المباحثات مع نظيره اللبناني جاءت ناجحة ومثمرة لوضع خارطة طريق لإمداد لبنان بالغاز المصري تشمل كل الجوانب الفنية والتجارية والتعاقدية وآلية التوريد.

كما تم الاتفاق على التوقيتات لاستكمال الإجراءات والتنسيق مع دولتي الأردن وسوريا لمرور الغاز المصري عبر أراضيها، وفقا للوزير.

وذكر الملا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حرص على لقاء الوزير اللبناني للتأكيد على رغبة مصر في دعم لبنان في الحصول على احتياجاتها من الغاز المصري.

وأوضح أن الوزير اللبناني زار عددا من منشآت قطاع البترول والغاز منها مركز التحكم للشبكة القومية للغازات الطبيعية "الناتا"، والتعرف على التقدم التكنولوجي والحداثة في إدارة حجم خطوط أنابيب الشبكة.

وأكد الدكتور وليد فياض، وزير الطاقة والمياه اللبناني، فخره واعتزازه بأن أول زيارة رسمية له خارج لبنان كانت لمصر، وأن مصر هي أم الدنيا وبوابة الوطن العربي وعاصمته ودائما تؤازر وتقف مع الدول العربية الشقيقة، مشددا على أن مصر بقيادة الرئيس السيسي لن تبخل على لبنان بالمساعدة والدعم.

وأشار إلى أن زيارته تضمنت مقابلة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي أكد له دعم الحكومة المصرية للبنان والوقوف معهم في هذا الوقت الصعب ومساندتهم في كافة المجالات وخاصة الطاقة، معربا عن شكر وتقدير الرئيس اللبناني والحكومة اللبنانية للرئيس السيسي والأشقاء في مصر.

وأضاف الوزير اللبناني أن المباحثات التي استمرت على مدار يومين كانت مثمرة وتم خلالها بحث الآليات والإجراءات السريعة التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لإعادة تفعيل اتفاقيات توريد الغاز المصري عبر خط الغاز العربي مرورا بالدول الأخرى سوريا والأردن.

وذكر أنه تم بحث إمكانية توريد كميات إضافية من الغاز سواء على المدى القصير أو الطويل، مشيرا إلى أن هذا التعاون سيساهم في تحسين والنهوض بقطاع الطاقة اللبناني واستعادة الاستدامة المالية، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة في ظل تمتع الغاز الطبيعي بخصائص صديقة للبيئة.