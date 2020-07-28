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الذهب العالمي يقلص مكاسبه بعد صعوده التاريخي بسبب التوتر بين أمريكا والصين

11:19 ص الثلاثاء 28 يوليه 2020
الذهب العالمي يقلص مكاسبه بعد صعوده التاريخي بسبب التوتر بين أمريكا والصين

الذهب العالمي

القاهرة- وكالات:

قلص الذهب العالمي مكاسبه، اليوم الثلاثاء، بعد صعود قياسي في حين عوض الدولار جزءا من خسائره إلا أن التوتر بين الولايات المتحدة والصين والمراهنة على تأكيد مجلس الاحتياطي الاتحادي على سياسات ميسرة دعم إغراء الذهب كملاذ آم، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1943.14 دولار للأوقية، بحلول الساعة 0507 بتوقيت جرينتش ولكن دون ذروة عند 1980.57 دولار للأوقية، ويرجع الهبوط إلى مبيعات لجني الأرباح.

وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1934.90 دولار.

كما قلصت الفضة مكاسبها وارتفعت 0.7%، بعد أن زادت بما يصل إلى 6.4% إلى 26.19 دولار للأوقية.

وقال مايكل مكارثي ‭‭‭ ‬‬‬من سي.إم.سي ماركتس، "قد يؤدي تحول طفيف في اتجاه الدولار لتخارج من كونوا مراكز دائنة ويشعرون بقلق ولكن ما من تغيير في العوامل الأساسية".

وتابع، "حدثت زيادة حادة على مدار ثماني جلسات من 1800 دولار صعودا إلى 1980 دولارا ومثل هذا الصعود في أي سوق في فترة قصيرة كتلك يجعله معرضا للهبوط".

وارتفع مؤشر الدولار من أقل مستوى في عامين مع ترقب السوق إقرار حزمة إنقاذ مالي جديدة.

وفقد البلاتين 1.5% إلى 931.32 دولار، وخسر البلاديوم 2.2% إلى 2263.84 دولار.

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