أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الاثنين

01:16 م الإثنين 01 يونيو 2020
ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الاثنين

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث زاد الجرام بنحو جنيها واحدا، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 763 جنيهًا مقابل 762 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 654 جنيها، وعيار 24 نحو 872 جنيها، والجنيه الذهب 6104 جنيهات.

وعالميًا، ارتفع الذهب، اليوم الاثنين، حيث هزت أعمال الشغب في مدن أمريكية رئيسية ثقة المستثمرين المتوجسين بالفعل من توتر العلاقات الصينية الأمريكية مما عزز الطلب على المعدن كملاذ آمن، في حين قدم تراجع الدولار مزيدا من الدعم، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0802 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.8% إلى 1739.59 دولار للأوقية بعد أن صعد واحدا بالمئة في وقت سابق.

أسعار الذهب الذهب غرفة القاهرة التجارية شعبة الذهب العلاقات الصينية الأمريكية

الخبر التالى:

دراسة حكومية تتوقع تراجع تحويلات المصريين في الخارج بسبب كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 24985

    عدد المصابين

  • 6037

    عدد المتعافين

  • 959

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6148851

    عدد المصابين

  • 2727832

    عدد المتعافين

  • 370479

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مواصفات وسعر جديد.. طرح 2 مليون كمامة قماش بالأسواق خلال أيام