ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث زاد الجرام بنحو جنيها واحدا، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 763 جنيهًا مقابل 762 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 654 جنيها، وعيار 24 نحو 872 جنيها، والجنيه الذهب 6104 جنيهات.

وعالميًا، ارتفع الذهب، اليوم الاثنين، حيث هزت أعمال الشغب في مدن أمريكية رئيسية ثقة المستثمرين المتوجسين بالفعل من توتر العلاقات الصينية الأمريكية مما عزز الطلب على المعدن كملاذ آمن، في حين قدم تراجع الدولار مزيدا من الدعم، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0802 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.8% إلى 1739.59 دولار للأوقية بعد أن صعد واحدا بالمئة في وقت سابق.