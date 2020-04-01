وزيرة التضامن تتفقد صرف معاشات أبريل (صور)

كتبت- ياسمين سليم:

تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم الأربعاء عددًا من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة انتظام عملية صرف معاشات شهر أبريل.

وقال بيان من الوزارة اليوم إن الوزيرة حرصت على التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي من شأنها التيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس في منافذ الصرف.

وقالت نيفين القباج، في البيان إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التزمت بالإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال وضع علامات إرشادية في مكاتب ومنافذ الصرف بالهيئة لمساعدة أصحاب المعاشات على الالتزام بمسافات وإرشادات التباعد الاجتماعي أثناء عمليات الصرف، مع وضع مطهرات وكمامات وتعقيم للمكان ووضع أماكن الانتظار خارج المنفذ.

وأضافت القباج أن الهيئة اعتمدت خطة صرف معاشات أبريل والتي نصت على آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من الشهر، حرصا على سلامة أصحاب المعاشات، وتقليل أعداد المترددين على منافذ الصرف كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

وبحسب البيان فإن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون ألف جنيه فأقل سيصرفون معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام "الأربعاء والخميس والسبت" 1 و2 و4 أبريل، وأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من ألف جنيه وحتى ألفي جنيه سيصرفون معاشاتهم أيام "الأحد والاثنين والثلاثاء" 7 و6 و5 من شهر أبريل.

أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من ألفي جنيه، فسيصرفون معاشاتهم يومي الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل.

وبحسب البيان، فمن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

وقال الوزارة إنه تم السماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة أيضاً.

وأضافت القباج أن كافة المعاشات المحولة على حسابات البنوك يمكنها صرف معاشاتها بداية من اليوم الأول من أبريل من خلال البنوك وماكينات الصرف الآلي ATM على مستوى الجمهورية.

ووجهت وزيرة التضامن كل من القيادات والعاملين في منافذ صرف الهيئة برفع درجة الاستعداد واليقظة، والتأكيد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الصحية وطرق التدقيق الاحترازية المتبعة لمواجهة الفيروس المستجد عن طريق تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان ودرجات الوقاية بالمنافذ.

وقال البيان إن الوزيرة طالبت بتذليل أي عقبات أمام أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم مؤكدة على عدم انصراف القائمين بالصرف حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين.

يذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي انشأت غرفة عمليات برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي لمتابعة سير العمل على مستوى المحافظات، وتتلقى من خلالها تقارير دورية لمعرفة آخر تطورات عملية صرف المعاشات على مستوى الجمهورية.