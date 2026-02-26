مسؤول أمريكي: الحاملة "جيرالد فورد" تصل للمنطقة قبل نهاية الأسبوع

أكد مسؤول أمريكي، الخميس، أن الخطط العسكرية التي قُدمت للرئيس دونالد ترامب للتعامل مع الملف الإيراني تتراوح بين توجيه ضربة محدودة وصولا إلى خيار إسقاط النظام بالكامل.

وأوضح المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن هذه الخطط تضع في اعتبارها كافة التداعيات الاستراتيجية والسياسية المرتبطة باحتمال سقوط نظام الحكم في طهران، مشددا على أن الهدف الأسمى لأي عملية عسكرية محتملة هو ضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي بشكل نهائي.

وأوضح المسؤول، أن حاملة الطائرات "جيرالد فورد" ستصل إلى منطقة الشرق الأوسط قبل نهاية الأسبوع الجاري لتعزيز الوجود العسكري الأمريكي، مشيرا إلى أن التحركات الميدانية والخطط الموضوعة تأخذ في الحسبان ضرورة حماية القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بحماية الحلفاء والشركاء الإقليميين من أي ردود فعل قد تطالهم في حال اندلاع المواجهة المسلحة التي باتت احتمالاتها تتزايد ميدانيا.

وأكد المسؤول، أن الدوائر العسكرية في واشنطن تتوقع أن تخوض إيران حربا على عدة جبهات في آن واحد إذا تعرضت لأي ضربة عسكرية مباشرة.

وأوضح أن التقييمات الأمريكية تشير إلى أن دخول حزب الله في الحرب إلى جانب طهران يظل خيارا مرجحا، لكنه يتوقف بشكل أساسي على حجم وقوة الضربة العسكرية التي قد تتلقاها الدولة الإيرانية، وهو ما تضعه القيادة العسكرية الأمريكية ضمن سيناريوهات الاستجابة والاحتواء في خططها المحدثة.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن واشنطن لا تزال تعتقد بوجود فرصة للمسار الدبلوماسي في التعامل مع برنامج إيران النووي وتجنب الصدام الشامل.

وأكد غياب أي خلاف بين رئيس الأركان والقيادة السياسية في البيت الأبيض، موضحا أن الدور العسكري يقتصر على توفير الخيارات الفنية والتقييمات الميدانية الدقيقة دون إبداء آراء سياسية، لترك المساحة كاملة لصناع القرار لاتخاذ الخطوة القادمة تجاه طهران وفق المصالح الوطنية.