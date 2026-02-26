جنوب أفريقيا: مقتل اثنين من مواطنينا خدعتهم روسيا للقتال بأوكرانيا

كيب تاون، جنوب أفريقيا - (أ ب)

قالت وزارة خارجية جنوب أفريقيا اليوم الخميس، إن اثنين على الأقل من أبناء جنوب أفريقيا قتلا في القتال لحساب روسيا في أوكرانيا، بعدما تم خداعهما ليسافرا عن طريق مخطط للتجنيد.

وتعد هذه أول مرة تؤكد فيها سلطات جنوب أفريقيا مقتل أي من مواطنيها في الحرب بعد التغرير بهم للسفر إلى روسيا عن طريق وعود كاذبة بالتوظيف أو فرص التدريب.

ولم يحدد وزير الخارجية رونالد لامولا اسم المواطنين اللذين قتلا، أو توقيت مقتلهما.