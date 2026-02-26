إعلان

جنوب أفريقيا: مقتل اثنين من مواطنينا خدعتهم روسيا للقتال بأوكرانيا

كتب : مصراوي

08:00 م 26/02/2026

الحرب الروسية الأوكرانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كيب تاون، جنوب أفريقيا - (أ ب)

قالت وزارة خارجية جنوب أفريقيا اليوم الخميس، إن اثنين على الأقل من أبناء جنوب أفريقيا قتلا في القتال لحساب روسيا في أوكرانيا، بعدما تم خداعهما ليسافرا عن طريق مخطط للتجنيد.

وتعد هذه أول مرة تؤكد فيها سلطات جنوب أفريقيا مقتل أي من مواطنيها في الحرب بعد التغرير بهم للسفر إلى روسيا عن طريق وعود كاذبة بالتوظيف أو فرص التدريب.

ولم يحدد وزير الخارجية رونالد لامولا اسم المواطنين اللذين قتلا، أو توقيت مقتلهما.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنوب أفريقيا أوكرانيا روسيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أفغانستان تشن هجوما واسعا على 3 ولايات باكستانية
شئون عربية و دولية

أفغانستان تشن هجوما واسعا على 3 ولايات باكستانية
تحسبا لحرب مع إيران.. إسرائيل تتجهز لاستقبال حشود من القوات الأمريكية
شئون عربية و دولية

تحسبا لحرب مع إيران.. إسرائيل تتجهز لاستقبال حشود من القوات الأمريكية
جاوب واكسب.. سؤال من مسلسل "علي كلاي" لـ أحمد العوضي.. وجوائز قيمة مستنياك
فيديوهات رمضان

جاوب واكسب.. سؤال من مسلسل "علي كلاي" لـ أحمد العوضي.. وجوائز قيمة مستنياك
وزير الكهرباء: لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية.. ولا انقطاع للتيار
أخبار مصر

وزير الكهرباء: لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية.. ولا انقطاع للتيار
بعد اعتناقها الإسلام.. كيف تعيش البرازيلية كاثيلين لاعبة النصر أجواء رمضان؟
مصراوي ستوري

بعد اعتناقها الإسلام.. كيف تعيش البرازيلية كاثيلين لاعبة النصر أجواء رمضان؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الكهرباء: سعر عداد الكهرباء موحد على مستوى الجمهورية
وزير الكهرباء: لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية.. ولا انقطاع للتيار صيف 2026 عاجل|
صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. تعرف على موعد ومكان الجنازة