نواف سلام: لبنان يسير على الطريق السليم بعدما كان مهددا بالانهيار

(أ ش أ)

قال رئيس وزراء لبنان، نواف سلام، وضعنا لبنان على الطريق السليم بعدما كان مهددا بالانهيار وتمكنا من وضع البلاد على طريق جديد نحن حكومة تأسيسية تعمل على إعادة بناء الدولة وكنا نأمل في تحقيق إنجازات أكبر خلال هذه الفترة.

وأضاف سلام، بمناسبة مرور عام على نيل الحكومة الثقة من البرلمان، إن هناك هدفا مشتركا يجمعه ورئيس الجمهورية جوزيف عون إلا أنه لكل منهما تجربته الخاصة وأسلوبه المختلف، لافتا إلى أن علاقته مع نبيه برى، رئيس مجلس النواب، مبنية على التعاون لما يصب في مصلحة الوطن.

وأوضح أنه منذ قيام لبنان وحتى اليوم، فإن قوانين الانتخاب هي التي تحدد توزيع المقاعد الطائفية على الدوائر الانتخابية لا المراسم فهذه مسألة تشريعية بامتياز.