وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شنّ غارات جوية استهدفت ثمانية مجمعات عسكرية تابعة لحزب الله، وبالتحديد لقوة الرضوان، في منطقة بعلبك شرقي لبنان.

وذكر جيش الاحتلال في بيان اليوم الخميس، أن الغارات استهدفت بنى تحتية عسكرية تُستخدم من قبل قوة الرضوان، موضحًا أن المجمعات كانت تضم كميات من الأسلحة، من بينها أسلحة نارية وصواريخ.

وأضاف البيان أن هذه المواقع كانت تُستغل في تدريب العناصر والاستعداد لسيناريوهات طوارئ، إلى جانب التخطيط وتنفيذ هجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومدنيين داخل إسرائيل، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن التدريبات شملت تمارين على إطلاق النار وأنشطة أخرى ركزت على استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة.

وشدد البيان على أن هذه الأنشطة، إضافة إلى محاولات حزب الله إعادة التسلح، تُعد خرقًا لتفاهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

وأكد البيان أن جيش الاحتلال لن يسمح بتوسيع قدرات حزب الله أو إعادة تسليحه، وسيواصل العمل لإزالة أي تهديد لأمن إسرائيل.