جذبت عملاء جدد.. إقبال كبير بين العملاء لشراء "شهادة الـ15%" في أول يوم لطرحها



كتبت منال المصري:

قال كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري، إن شهادة الادخار ذات العائد 15% لأجل عام والتي أعلن البنك طرحها بدءا من اليوم، لاقت إقبالا كبيرا بين العملاء لشرائها في أول أيام طرحها.

وبدأ بنكا الأهلي ومصر، اليوم الأحد، طرح شهادة الادخار الجديدة ذات أجل عام واحد بعائد 15% هو الأعلى في مصر، حيث يقدم البنكان الشهادة إلكترونيًا، أي من خلال خدمات الإنترنت بنكنج أو الموبايل بنكنج، وذلك حرصًا من البنكين على عدم التكدس في فروعه.

وأضاف سوس، لمصراوي، أن خدمة "الكول سنتر" بالبنك الأهلي واجهت ضغطا كبيرا اليوم بسبب عدد المكالمات التي تلقتها من العملاء من أجل شراء الشهادة 15%، حيث تم ربط الشهادة للعميل عبر التليفون بعد التأكد من بعض الإجراءات الخاصة بحساب العميل.

وأوضح أن هناك عملاء أيضا اشتروا الشهادة الجديدة من خلال الإنترنت والموبايل بنكنج، وتم ربطها في حسابهم بمجرد إجراء عملية الشراء إلكترونيا.

وأشار سوس إلى أن فروع البنك الأهلي تلقت طلبات عديدة لفتح حسابات توفير من عملاء جدد، ليسوا من عملاء البنك، وذلك لشراء الشهادة ذات العائد 15%، يستلزم شراء أي شهادة فتح حساب توفير لإضافة العائد.

وأكد أنه يتم حاليا قيمة مبيعات الشهادة وأعداد العملاء الذين اشتروها من الفروع في اليوم الأول لطرحها.

وسمح البنك المركزي أمس بإتاحة خدمة الاشتراك في خدمة الموبايل بنكنج عبر الإنترنت ببنكي الأهلي ومصر دون الحاجة للذهاب إلى أحد فروع البنكين لطلب الاشتراك، مثلما كان معمول سابقا.

وتمنح الشهادة عائد 15% سنويا لمدة عام يصرف عائدها شهريا، وهي أعلى فائدة في الجهاز المصرفي.

وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر.

ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها أيضا.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، وذلك وفقا لقواعد الاستراداد والشروط والأحكام المنظمة.