رسميًا.. الأهلي يعلن ضم مروان عثمان من سيراميكا

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي تعاقده مع مروان عثمان، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وأنهى النادي الأهلي جميع الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالصفقة، تمهيدًا لانضمام اللاعب بشكل رسمي إلى قائمة الفريق خلال الفترة الحالية.

وشارك مروان عثمان في مران الفريق اليوم، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، المقرر إقامتها بعد غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويأتي التعاقد مع مروان عثمان ضمن خطة الأهلي لتدعيم الفريق بعناصر جديدة خلال المرحلة المقبلة، في ظل ضغط المباريات محليًا وقاريًا.