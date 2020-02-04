نائب وزير المالية يلتقي بوفد من بنك الاستثمار الأوروبي

كتب- مصطفى عيد:

التقى أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، بوفد من بنك الاستثمار الأوروبي برئاسة فلافيا بلانزا، مدير عمليات التمويل لدول الجوار الأوروبي، بحضور نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

وأكد كجوك، خلال اللقاء، أن الحكومة المصرية تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحرص على الاستفادة من الخبرات الدولية في تحفيز بيئة الاستثمار؛ بما يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، على النحو الذي يساعد في تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

وقال إن مصر مستمرة في تنفيذ استراتيجية خفض معدلات الدين للناتج المحلي الإجمالي، وعجز الموازنة العامة، موضحًا أن مصر جاءت في المركز الثاني على مستوى الدول الناشئة في مؤشر "الميزان الأولي" بعد تحويلها نسبة العجز إلى فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي.

وأضاف كجوك أن مصر حصلت أيضا على المركز الأول على مستوى الدول الناشئة في مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج بنحو 18% في عامين فقط، لتصل النسبة إلى نحو 90%، ومن المتوقع خفضها مرة أخرى إلى 83% في يونيو 2020.

وأشار إلى حرص الحكومة المصرية على تنويع مصادر وأدوات التمويل، حيث أصبحت مصر ثاني دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا، تطرح سندات بأجل يبلغ 40 عامًا، بما يعكس ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري، ومن المقرر الاتجاه إلى طرح سندات خضراء قبل نهاية العام المالي الحالي.

وقالت فلافيا بلانزا، مدير عمليات التمويل لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، إن الحكومة المصرية نجحت في تجربتها الوطنية للإصلاح الاقتصادي، وهو ما انعكس في العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي كان لها بالغ الأثر على تحسين جودة حياة المواطن المصري.

وتعهدت بلانزا بتقديم كل سبل الدعم للجانب المصري، بما يعزز علاقات الشراكة التنموية خاصة في مجالات النقل والصحة والتعليم والطاقة والحماية الاجتماعية، وفقا للبيان.