"مطلعني عريانة".. ياسمين عبد العزيز: "يتردلك في أمك وأختك"

أعربت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن استيائها الشديد، من الحملات الإلكترونية التي تستهدفها الفترة الحالية بالتزامن مع إعلان مسلسلها الجديد "وننسى اللي كان" المقرر عرضه رمضان 2026.

وأكدت ياسمين عبدالعزيز أنه هناك بعض الصفحات تتعمد تشويه صورتها ونشر شائعات مغرضة عنها.

ونشرت ياسمين صورًا لبعض الصفحات التي أساءت لها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك"، وكتبت: "الحملات بدأت ومطلعني عريانة في كل حتة.. طيب تمام نرفع قضية ومباحث الإنترنت تجيب مين اللي ورا الحملات والتشويه لصورتي بالطريقة دي !! كل دة عشان اعلان المسلسل نزل ؟؟ أمال لما المسلسل ينزل هتعملوا ايه؟">

وأضافت: "اللي عمل الصفحات والبوستات دي هقوله حاجة واحدة بس ..حسبي الله ونعم الوكيل فيك يارب يتردلك في امك واختك وبنتك ومراتك و ستات بيتك كلهم يارب".

يذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، طرحت أمس البوستر الرسمي لمسلسل وننسى اللي كان، المقرر عرضه في رمضان 2026.

مسلسل "وننسى اللي كان" تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويخوض بطولته ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، إنجي كيوان، خالد سرحان، منة فضالي، محمد لطفي، لينا صوفيا، وائل عبدالعزيز، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.