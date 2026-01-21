إعلان

"مطلعني عريانة".. ياسمين عبد العزيز: "يتردلك في أمك وأختك"

كتب : معتز عباس

06:11 م 21/01/2026 تعديل في 07:40 م
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    ياسمين عبدالعزيز بأحدث ظهور لها (2)
  • عرض 16 صورة
    ياسمين عبدالعزيز بأحدث ظهور لها (1)
  • عرض 16 صورة
    ياسمين-عبدالعزيز-تمسك-الفار-(3)
  • عرض 16 صورة
    اطلالة رشيقة لـ ياسمين عبدالعزيز
  • عرض 16 صورة
    ياسمين عبدالعزيز بأحدث ظهور لها (3)
  • عرض 16 صورة
    النجمة ياسمين عبدالعزيز
  • عرض 16 صورة
    ياسمين عبدالعزيز
  • عرض 16 صورة
    ياسمين عبدالعزيز تتابع سباق فورمولا 1 (1)
  • عرض 16 صورة
    ياسمين عبدالعزيز
  • عرض 16 صورة
    ياسمين عبدالعزيز (4)
  • عرض 16 صورة
    ياسمين عبدالعزيز
  • عرض 16 صورة
    ياسمين عبدالعزيز (3)
  • عرض 16 صورة
    ياسمين عبدالعزيز (1)
  • عرض 16 صورة
    ياسمين عبدالعزيز (4)
  • عرض 16 صورة
    ياسمين عبدالعزيز (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعربت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن استيائها الشديد، من الحملات الإلكترونية التي تستهدفها الفترة الحالية بالتزامن مع إعلان مسلسلها الجديد "وننسى اللي كان" المقرر عرضه رمضان 2026.

وأكدت ياسمين عبدالعزيز أنه هناك بعض الصفحات تتعمد تشويه صورتها ونشر شائعات مغرضة عنها.

ونشرت ياسمين صورًا لبعض الصفحات التي أساءت لها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك"، وكتبت: "الحملات بدأت ومطلعني عريانة في كل حتة.. طيب تمام نرفع قضية ومباحث الإنترنت تجيب مين اللي ورا الحملات والتشويه لصورتي بالطريقة دي !! كل دة عشان اعلان المسلسل نزل ؟؟ أمال لما المسلسل ينزل هتعملوا ايه؟">

وأضافت: "اللي عمل الصفحات والبوستات دي هقوله حاجة واحدة بس ..حسبي الله ونعم الوكيل فيك يارب يتردلك في امك واختك وبنتك ومراتك و ستات بيتك كلهم يارب".

يذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، طرحت أمس البوستر الرسمي لمسلسل وننسى اللي كان، المقرر عرضه في رمضان 2026.

مسلسل "وننسى اللي كان" تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويخوض بطولته ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، إنجي كيوان، خالد سرحان، منة فضالي، محمد لطفي، لينا صوفيا، وائل عبدالعزيز، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

ياسمين عبدالعزيز فيسبوك

الفنانة ياسمين عبد العزيز حملات تستهدف ياسمين عبد العزيز مسلسل وننسى اللي كان وننسى اللي كان بطولة ياسمين عبدالعزيز ياسمين عبدالعزيز على فيسبوك ياسمين عبدالعزيز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الضرائب: رفع الحجز عن حساب الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة
اقتصاد

الضرائب: رفع الحجز عن حساب الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة
ترامب خلال لقائه السيسي: سد إثيوبيا مولته أمريكا وهو يسد مجرى نهر النيل
شئون عربية و دولية

ترامب خلال لقائه السيسي: سد إثيوبيا مولته أمريكا وهو يسد مجرى نهر النيل
ماذا طلب الرئيس السيسي من ترامب على هامش منتدى دافوس؟
أخبار مصر

ماذا طلب الرئيس السيسي من ترامب على هامش منتدى دافوس؟
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تحطيم مطعم في المرج
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تحطيم مطعم في المرج
علامات صامتة لنقص الفيتامينات.. كيف ينبهك جسمك قبل المرض؟
نصائح طبية

علامات صامتة لنقص الفيتامينات.. كيف ينبهك جسمك قبل المرض؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام