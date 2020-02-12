مصدر بالبترول: 8 مليارات جنيه دعم الوقود في الربع الثاني من العام

كتب-أحمد السيد:

قال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، لمصراوي إن قيمة دعم المواد البترولية في الربع الثاني من العام المالي الحالي، بلغ نحو 8 مليارات جنيه.

وبحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن فاتورة دعم المواد البترولية قد بلغت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، نحو 15.25 مليار جنيه مقارنة بـ 43.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 64.5%.

وتخالف هذه الأرقام ما أعلنته وزارة المالية منتصف الأسبوع في تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، الذي نشرته الوزارة على موقعها.

وقدرت الوزارة قيمة دعم المواد البترولية خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين بـ 9.8 مليار جنيه مقابل 30.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة عام 2018.

وقال المصدر من وزارة البترول إن أرقام وزارة المالية "مبدئية" وجاءت قبل تسوية كل مبالغ الدعم.

ومنذ شهرين قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية لوكالة رويترز إن دعم المواد البترولية هبط إلى 7.250 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية الحالية مقارنة مع 13 مليار جنيه قُدرت بالموازنة ومقابل 23.25 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام المالي الماضي.

وتبلغ تقديرات دعم المواد البترولية في ميزانية 2019-2020 نحو 52.9 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه العام الماضي.

وكانت فاتورة دعم المواد البترولية تراجعت خلال العام المالي الماضي، بنسبة 29.6%، لتصل إلى نحو 85 مليار جنيه، مقابل 120.8 مليار خلال العام المالي 2017/2018.

وبدأت مصر تطبيق آلية التسعير التلقائي لمعظم المواد البترولية بداية من يوليو الماضي وهي عبارة عن معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى.

وبموجب الآلية يتم النظر في سعر المواد البترولية كل 3 أشهر، وفقًا للمعطيات التي تتضمنها الآلية تتخذ الحكومة قرارًا برفع أو خفض أو تثبيت الأسعار.

وكانت الحكومة رفعت أسعار الوقود أربع مرات منذ أن وقعت برنامجًا مع صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي، ثم خفضت سعر البنزين بقيمة 25 قرشا في أكتوبر 2019.