رئيس البورصة: كورونا أجلت 4 طروحات متوقعة في 2020 بينها "بنك القاهرة"

كتبت- شيماء حفظي:

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن أزمة كورونا وتداعياتها أجلت طروحات متوقعة بمليارات الجنيهات، خلال العام 2020.

وأضاف فريد، في مؤتمر صحفي لإعلان حصاد البورصة 2020 -إلكترونيا- اليوم الخميس، إن من بين هذه الطروحات التي تأجلت بنك القاهرة والذي كان محدد له ما بين مارس وأبريل 2020.

وأوضح :"كان لدينا شركات أخرى كنا نعتقد أنه سيتم طرحها، لكن ما حدث في كورونا والإغلاق العالمي وتوقف حركة التجارة، وجدنا مستثمر لا يريد الدخول في الطرح على بيانات غير حقيقية، وبالطبع البيانات المالية والقوائم المالية في 2020 ستكون مختلفة عن 2019، كل الشركات قالت إنها تحتاج لتكون لديها رؤية أفضل بشأن المستقبل".

ووفقا لبيانات البورصة، فإن الطروحات المتوقعة التي تم تأجيلها، طرح في قطاع البنوك بقيمة نحو 5.250 مليار جنيه، وطرح في قطاع طاقة وخدمات مساندة بنحو مليار دولار، وطرح بقطاع الخدمات المالية ومصرفية بقيمة 700 مليون جنيه، وقطاع الموارد الأساسية بقيمة 121 مليون جنيه.