بعد تهديداته.. إيران تسخر من ترامب باستخدام عبارته الشهيرة "أنت مطرود"

كتب : مصراوي

04:17 ص 23/03/2026

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

وكالات

أصدر الحرس الثوري الإيراني مؤخرًا فيديو يسخر فيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستدلاً على عبارته الشهيرة "أنت مطرود" من برنامج The Apprentice. وجاء ذلك بعد أن هدد ترامب إيران على وسائل التواصل الاجتماعي، معطياً مهلة 48 ساعة لإعادة فتح مضيق هرمز، وإلا ستواجه إيران عواقب شديدة.

وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني إبراهيم ذو الفقاري، في بيان مصور، إن "جنود العدو يعيشون حالة من الخوف الشديد تتغلغل في كل خلية من أجسادهم، مضيفا أنهم “يهلكون من الرعب” حتى قبل وقوع الضربة الانتقامية الفعلية"، واصفاً هذه الحالة النفسية المنهارة بأنها الجزاء الحتمي لكل جهة تضمر السوء لأمن بلاده.

واتهم المتحدث الإيراني، تلك القوات بالجبن وتفضيل الفرار على المواجهة العسكرية المباشرة، معتبراً إياهم “أسياد الهزائم المتتالية” الذين يلجأون إلى اتخاذ الشعوب المسلمة في المنطقة كدروع بشرية لحماية أنفسهم من بنك الأهداف الإيراني.

وجّه القيادي العسكري، في ختام بيانه، حديثه مباشرة إلى الرئيس الأمريكي مستخدماً عبارته التلفزيونية الشهيرة، حيث قال باللغة الإنجليزية: “يا ترامب، أنت مطرود!، أنت تعرف هذه الجملة جيداً”.

وقد كررت هذه العبارة الشهيرة التي اشتهر بها ترامب في البرنامج التلفزيوني، حيث أصبحت مرتبطة بصورته العامة.

وفي وقت سابق، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لإيران، قبيل انتهاء مهلة اليومين التي منحها إياها لفتح مضيق هرمز. وقال ترامب للقناة 13 الإسرائيلية، مساء الأحد، إن "العواقب ستتضح قريبا".

ووجه الرئيس الأمريكي رسالة شديدة اللهجة إلى النظام الإيراني، قائلا: "ستعرفون قريبا ما سيحدث مع الإنذار بشأن (استهداف) محطات الطاقة. ستكون النتيجة جيدة جدا. سيحدث دمار شامل لإيران وسيكون ذلك فعالا للغاية".

فيديو قد يعجبك



لجميع المراحل.. مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026
"متعة رهيبة".. جنات تفاجئ جمهورها بإعداد العيش الصعيدي
"اللقب الأول لمرموش".. مان سيتي بطلا لكأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 23-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
"رفقة عباس".. حسن شحاتة يخطف الأنظار في مباراة الزمالك وأوتوهو بكأس الكونفدرالية
"بعد اجتماع مطول".. بيان عاجل من النادي الأهلي عقب توديع دوري أبطال أفريقيا
بيان هام من الخارجية بشأن أوضاع المصريين في دول الخليج
هل تنقلب حرب إيران لمواجهة طويلة الأمد؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
تفاصيل حادث سقوط المروحية القطرية.. 6 وفيات وعمليات بحث متواصلة
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة