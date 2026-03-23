

وكالات

أصدر الحرس الثوري الإيراني مؤخرًا فيديو يسخر فيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستدلاً على عبارته الشهيرة "أنت مطرود" من برنامج The Apprentice. وجاء ذلك بعد أن هدد ترامب إيران على وسائل التواصل الاجتماعي، معطياً مهلة 48 ساعة لإعادة فتح مضيق هرمز، وإلا ستواجه إيران عواقب شديدة.

وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني إبراهيم ذو الفقاري، في بيان مصور، إن "جنود العدو يعيشون حالة من الخوف الشديد تتغلغل في كل خلية من أجسادهم، مضيفا أنهم “يهلكون من الرعب” حتى قبل وقوع الضربة الانتقامية الفعلية"، واصفاً هذه الحالة النفسية المنهارة بأنها الجزاء الحتمي لكل جهة تضمر السوء لأمن بلاده.

واتهم المتحدث الإيراني، تلك القوات بالجبن وتفضيل الفرار على المواجهة العسكرية المباشرة، معتبراً إياهم “أسياد الهزائم المتتالية” الذين يلجأون إلى اتخاذ الشعوب المسلمة في المنطقة كدروع بشرية لحماية أنفسهم من بنك الأهداف الإيراني.

وجّه القيادي العسكري، في ختام بيانه، حديثه مباشرة إلى الرئيس الأمريكي مستخدماً عبارته التلفزيونية الشهيرة، حيث قال باللغة الإنجليزية: “يا ترامب، أنت مطرود!، أنت تعرف هذه الجملة جيداً”.

وقد كررت هذه العبارة الشهيرة التي اشتهر بها ترامب في البرنامج التلفزيوني، حيث أصبحت مرتبطة بصورته العامة.

وفي وقت سابق، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لإيران، قبيل انتهاء مهلة اليومين التي منحها إياها لفتح مضيق هرمز. وقال ترامب للقناة 13 الإسرائيلية، مساء الأحد، إن "العواقب ستتضح قريبا".

ووجه الرئيس الأمريكي رسالة شديدة اللهجة إلى النظام الإيراني، قائلا: "ستعرفون قريبا ما سيحدث مع الإنذار بشأن (استهداف) محطات الطاقة. ستكون النتيجة جيدة جدا. سيحدث دمار شامل لإيران وسيكون ذلك فعالا للغاية".