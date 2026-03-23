إعلان

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجة واسعة من الغارات على طهران

كتب : مصراوي

04:41 ص 23/03/2026

الغارات الإسرائيلية - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، بدء موجة واسعة من الغارات على طهران، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وشهدت طهران ومدن إيرانية أخرى موجة غارات جديدة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية والجيش الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إنه بدأ موجة واسعة النطاق من الضربات التي تستهدف البنية التحتية للنظام الإرهابي الإيراني في طهران.

أكدت وسائل إعلام إيرانية في وقت مبكر من صباح الإثنين، أن مدن طهران وكرج شمال وبندر عباس جنوب وأورميا شمال غرب، شهدت غارات أمريكية وإسرائيلية.

كشفت مصادر، أن شخصا قتل في بندر عباس، من جراء غارة استهدفت مبنى الإذاعة في المدينة.

أوضحت وسائل إعلام إيرانية، أن غارة جوية دمرت مباني سكنية في مدينة أورميا، بينما تبحث فرق الإنقاذ عن أشخاص تحت الأنقاض.

تأتي هذه التطورات على وقع التصعيد المستمر في الحرب التي دخلت أسبوعها الرابع، وقبيل انتهاء هدنة أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران من أجل فتح مضيق هرمز، وإلا ستتعرض منشآت الطاقة لديها للقصف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

