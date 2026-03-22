ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية؟

كتب : ميريت نادي

05:39 م 22/03/2026

سعر الذهب

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بحلول التعاملات المسائية الأحد 22-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا ل "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 إلى 4600 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 إلى 5914 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 إلى 6900 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 إلى 7885 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 55200 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 78850 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 245223 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 394250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 3.39% إلى نحو 4492 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

