لتجنب الفواتير التقديرية.. طرق تسجيل قراءة عداد الغاز خلال إجازة العيد

مع اقتراب إجازة العيد، يحرص كثير من المواطنين على متابعة خدمات المرافق وتسجيل قراءة عداد الغاز في موعدها لتجنب صدور الفواتير التقديرية. وتتيح شركات قطاع البترول عدة طرق سهلة لتسجيل القراءة، بما يساعد المشتركين على احتساب الاستهلاك الفعلي وتفادي أي تقديرات غير دقيقة في الفاتورة الشهرية.

وتوفر شركة بتروتريد، التابعة لقطاع البترول والمسؤولة عن تحصيل فواتير الغاز الطبيعي، عددًا من الوسائل الإلكترونية والهاتفية التي تمكن المشتركين من تسجيل قراءة العداد بسرعة وأمان دون الحاجة للذهاب إلى الفروع، خاصة خلال فترات الإجازات.

ويستعرض هذا التقرير أبرز الطرق المتاحة لتسجيل قراءة عداد الغاز وسداد الفاتورة خلال الفترة المحددة كل شهر، والتي تمتد حتى يوم 27 من الشهر لتفادي إصدار فاتورة تقديرية.

التسجيل عبر الموقع الإلكتروني

يمكن للمشتركين تسجيل قراءة عداد الغاز بسهولة من خلال الموقع الرسمي لشركة بتروتريد، وذلك بالدخول إلى قسم خدمات الشركة ثم اختيار خدمة إدخال قراءة الغاز.

بعد ذلك يتم إدخال رقم المشترك المكوّن من 16 رقمًا، لتظهر صفحة مخصصة لتسجيل الأرقام الحالية الظاهرة على العداد، ثم الضغط على خيار تحديث البيانات لاعتماد القراءة إلكترونيًا وإتمام العملية بنجاح.

تسجيل قراءة العداد عبر تطبيق "بتروميتر"

كما أتاحت الشركة تسجيل القراءة من خلال تطبيق "بتروميتر" المتاح عبر متاجر التطبيقات على الهواتف الذكية، والذي يتيح للمشتركين إدخال قراءة العداد والاستعلام عن قيمة الفاتورة في أي وقت.

ويعد التطبيق وسيلة سريعة ومباشرة لإدارة حسابات الغاز المنزلي، حيث يمكن للمستخدم متابعة استهلاكه الشهري وسداد الفواتير دون الحاجة إلى زيارة فروع الشركة.

تسجيل قراءة الغاز عبر الخط الساخن

وتوفر الشركة أيضًا إمكانية تسجيل القراءة أو الاستفسار عن الفاتورة من خلال الخط الساخن 17169 سواء من الهاتف المحمول أو الأرضي.

كما تتيح خدمة العملاء الصوتية إدخال بيانات العداد بسهولة، بما يساعد المشتركين على تسجيل القراءة في دقائق معدودة وضمان احتساب الاستهلاك الفعلي دون اللجوء إلى الفواتير التقديرية.