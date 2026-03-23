سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 23-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

03:59 ص 23/03/2026

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 23-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر، بحلول التعاملات المسائية الأحد 22-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 23-3-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7860 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6875 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5895 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4585 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3275 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 244385 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 55000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 3.39% إلى نحو 4492 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 10 سعر الذهب الذهب سعر الذهب الآن سعر الذهب مع بداية التعاملات سعر الذهب اليوم سعر الذهب في مصر سعر الذهب لحظة بلحظة الذهب الآن أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب في مصر

