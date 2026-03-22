خطوات سريعة للاستعلام عن أرقامك لدى شركات الاتصالات الأربعة

كتب : آية محمد

02:37 م 22/03/2026

تطبيق My NTRA

يريد العديد من مستخدمي المحمول التأكد من جميع الأرقام المسجلة باسمهم لدى شركات الاتصالات الأربعة في مصر، خاصة للتحقق من الفواتير أو إدارة خطوطهم.

وتتيح خدمة "أرقامي" على تطبيق "My NTRA" إمكانية الاطلاع على هذه الأرقام بسهولة وسرعة، سواء للمستخدمين الأفراد أو الشركات.

ويستعرض "مصراوي" خطوات الاستعلام عن الأرقام المملوكة لك عبر التطبيق:

خطوات الاستعلام عن الأرقام المسجلة باسمك

1- حمل التطبيق من متجر Play Store لأجهزة Android أو App Store لأجهزة iOS.

2- افتح التطبيق وسجل دخولك.

3- من الصفحة الرئيسية اضغط على الخدمات.

4- اختر خدماتي.

5- اضغط على أرقامي.

6- اختر استعلام.

7- أدخل الرقم القومي المرتبط برقم هاتفك.

8- اضغط على تأكيد لتظهر رسالة تؤكد نجاح التحقق.

9- اضغط على تم، وستظهر قائمة بجميع الأرقام المسجلة باسمك لدى شركات الاتصالات الأربعة.

