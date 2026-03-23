الدفاع السعودية: رصد إطلاق صاروخين باتجاه منطقة الرياض واعتراض أحدهما



وكالات

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر اليوم الاثنين، رصد إطلاق صاروخين بالستيين باتجاه منطقة الرياض واعتراض أحدهما وسقوط الآخر في منطقة غير مأهولة، وفقا لسكاي نيوز.

تأتي هذه التطورات على وقع التصعيد المستمر في الحرب التي دخلت أسبوعها الرابع، وقبيل انتهاء هدنة أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران من أجل فتح مضيق هرمز، وإلا ستتعرض منشآت الطاقة لديها للقصف.

وتشدد إسرائيل والولايات المتحدة على أن ضرباتهما أضعفت النظام الحاكم في إيران، تواصل طهران شن الهجمات وإطلاق التهديدات.